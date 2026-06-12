塩野瑛久、最新作で有村架純の夫役に。複雑な役どころの裏側と「“趣味”として俳優を続けていきたい」と話す真意

塩野瑛久、最新作で有村架純の夫役に。複雑な役どころの裏側と「“趣味”として俳優を続けていきたい」と話す真意