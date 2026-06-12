北海道を拠点に活動するアイドルグループ「限りなく白く」が、デビュー時からの悲願だった初の全国流通盤シングル「青春の種」をリリースした。スポニチアネックスの連載企画「推し面」では、この記念すべき節目にメンバーの斉藤心春のソロインタビューを実施。明かした“歌への葛藤”と、仲間の名を刻んで叫ぶフレーズに込めた思いとは――。（「推し面」取材班）

明るい笑顔と、トレードマークのツインテールがよく似合う斉藤。「アイドルになった時からCDデビューすること、全国に自分たちのCDが並ぶことにすごく憧れがあったんです！」。デビュー時からの悲願が結実した喜びを、身振り手振りを交えながら語る。サブスクリプションが主流の時代だからこそ「わざわざCDを買ってくれる人は、本当に私たちのことを好きでいてくれてる人だなって感じるので嬉しいですね」と、ファンへの感謝をストレートに表現した。

一方で、今回のジャケットデザインに自分たちの写真が使われていないことには「ちょっと残念ですね」と、いたずらっぽく笑いながら本音を漏らす。しかし、そこに湿っぽさは微塵もない。「いつか自分たちが写っているCDをリリースしたいなって思っています」。その言葉は、悲願を達成した今、すでに見据えている次なる夢への力強い決意表明として響いた。

新曲「青春の種」の中で、心を捉えて離さないのが、サビに散りばめられた色とりどりの歌詞だ。１サビでは「赤」「黄」「オレンジ」、２サビでは「青」「緑」「紫」、そして「手を伸ばすのは藍なんだ」という一節で虹の７色が完成する。この７色はメンバー７人を表現している。作曲家からも「ここ大事だからしっかり歌ってね」と託された特別なフレーズ。それは、ファンへの愛と、共にステージに立つ仲間への思いを同時に叫ぶ絆の証なのだ。

しかし、斉藤自身は「歌がそんなに得意じゃなくて…」と打ち明ける。特に苦手だったというロングトーン。託された思いを完璧に表現するため、孤独な闘いが始まった。専門的な知識はない。ただ、ひたすらに声を伸ばす。がむしゃらな練習を繰り返した。「ライブでうまく声が出た日は自分でもすごく気分が上がります！」。揺れるツインテールと天真爛漫な笑顔の裏には、人知れぬ汗があった。

パフォーマンスでは、曲名を象徴する「種のポーズ」に注目してほしいという。親指、人差し指、中指の3本をくっつける独特の振り付けは、ファンもマネしやすいキャッチーなものだ。

グループとしての決めポーズはまだないそうだが、斉藤個人にはファンから「リスみたい」と言われることにちなんだ「エゾシマリスポーズ」がある。「ファンの方にもやってって言われるので、チェキ撮る時とかは『これ一緒にやろう！』って」。ファンとの温かい交流が、ステージに立つ力になっていることが伝わってくる。

♪叶えたくて 諦めて 捨てた日々に 答えはなくていい――

担当するサビの歌詞は、まるで自身の葛藤を映し出すかのようだ。「絶対失敗しないぞ」。そう心に誓い、少し高めのキーに挑む。その姿は、夢の途上にあるアイドルのリアルそのものだ。北海道で丁寧に蒔かれた“青春の種”が、まっすぐな歌声と共に全国で大輪の花を咲かせる日も、そう遠くはないだろう。