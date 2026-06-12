◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選第2代表決定戦 トヨタ自動車5―4三菱自動車岡崎（2026年6月11日 岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）

一塁ベース付近でもみちゃくにされると、うれしさよりも安堵感が上回った。タイブレークに突入した延長10回、トヨタ自動車は1点差を追いつき、なおも1死満塁。途中出場の今泉颯太にとっての第1打席で、積極的に振ることだけは決めていた。

「自分の持ち味である初球からしっかり振ることをまず考えていました。しっかり振り抜くことができたので、いいところに落ちてくれた。苦しい試合をみんながつないでくれての打席だったので、そこで結果を残すことができてホッとしました」

足でも勝利に貢献した。2点を追う9回。代打・福井章吾の右越え適時二塁打で1点差に迫ると、福井の代走として出番が回ってきた。1死一、三塁となり、高祖健輔の飛球は左翼の定位置よりやや左へ。捕球を確認すると、今泉は迷わずタッチアップして本塁を陥れた。

「定位置よりやや左寄りで捕ったので態勢も少し崩れるし、投げづらいのは分かっていた。これなら勝負できると」

期する思いで臨んだ東海地区2次予選。初戦のジェイプロジェクト戦こそ「2番・DH」としてスタメン起用されたが、その後はスタメン落ちが続いていた。そんな中、心がけていたのは誰よりも大きな声を出してベンチを盛り上げることだった。

「試合に出ていない中で自分に何ができるかを考えたときに、声を出すことも自分の持ち味なのでそこを大事にしようと」

その思いは仲間にもしっかりと伝わっていた。打席に向かう前、サヨナラ打を打った後には、逢沢崚介、北村祥治らが次々と「お前がああやって声を出しているのをみんなが見ていた。だからこういう場面で回ってくるし、打てるんだよ」と声をかけてくれた。今泉は言う。

「全力で声を出していてよかったと思いました。自分たちが目指しているのは都市対抗3連覇で、まず一つ目を取ること。その上で持ち味であるフルスイングだったり、勢いだったり、良さを発揮できるよう頑張ります」

都市対抗開幕まで、2カ月以上ある。再びスタメンの座を奪いとるべく、さらなる高みを目指す。