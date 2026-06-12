◇第110回日本陸上競技選手権大会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

12日から名古屋で開幕する陸上・日本選手権を前に、11日、100mに出場する桐生祥秀選手（日本生命）が意気込みを語りました。

冒頭、「今シーズンはこれが3本目のレース、いい感じに調子も上がってきているので、2連覇を目指していきたい」と話した桐生選手。

去年は、自身5年ぶりとなる日本選手権制覇。涙の復活優勝で会場を沸かせました。

名古屋での日本選手権開催は10年ぶり。リオ五輪の代表選考会としておこなわれた10年前、優勝を手にしたのはケンブリッジ飛鳥選手。2位が山縣亮太選手、桐生選手は10秒31の3位でした。

当時のことを、「初の五輪をかけたレースだったので、気持ちとしても初々しく、楽しいレースというよりは100％悔しいレースで終わった」と振り返り、「今回に関しては、10年前と違って、しっかり調整してきている。懐かしいなという思いで調整をした」と明かしました。

桐生選手が見据えるのは、大会記録の更新。

「大会記録がハキーム（サニブラウン選手）の10秒02（2019年）なので、気持ち的には更新する勢いでいきたい」とコメント。

「タイムと勝負、どっちも狙っていきたい」と意気込みました。