「他球団の備品を壊すのは…」阪神・藤川球児監督「怒りの退場＆グーパンチ」の余波と「審判の見解」

「ぶっちゃけセーフに見えましたが（笑）」

博多の夜は大荒れだった。阪神・藤川球児監督（45）が６月10日、ソフトバンクとの交流戦（みずほペイペイドーム）の７回に現役時代を含めて初の退場処分を受けた。

その後、藤川監督は抑えきれないイライラを爆発させ、ベンチにあるホワイトボードを殴打してから姿を消した。事件は７回表、１死から一塁走者の熊谷敬宥（30）が二盗を試みた際に起きた。

「ぶっちゃけセーフに見えましたが（笑）、判定はアウト。藤川監督はすぐさま審判団にリクエストしてリプレー検証が始まりましたが、判定は覆りませんでした。たまらず首を振りながら藤川監督がベンチを出て審判に詰め寄ったものの、セ・パのアグリーメントでは、リプレー検証の異議申し立ては一切認められない。藤川監督はこれに違反した形です。審判も２度警告を発したのち、退場処分を下しました」（現地で試合を取材した記者）

NPBの審判員経験者が解説する。

「NPBでは、『判定が覆るほどの確固たる証拠がなければ、いくら疑わしくてももとの判定を維持』というルールが定められています。今回のケースはテレビで観る限り私にもセーフに見えましたが、スライディングの際の土埃（ぼこり）が絶妙にスパイクの金具を隠しており、タッチ前に熊谷が塁に到達していたかどうか、確証が持てませんでした。

私がリプレーセンターにいても、判定の変更を強く主張することはないでしょう。『セーフに見えるが、絶対にタッチ前に足が到達しているとも言い切れない。もとのアウト判定で試合続行』という決断が下されたことについては、ルール上は正しいと思います。

『判定がソフトバンク贔屓（びいき）なのではないか』という声もあがっているようですが、審判団に特定球団を贔屓しながらジャッジする余裕なんてありませんよ。生活がかかっているので……。セーフに見えることと、判定を覆すことの間には大きな壁があるんです」

判定に不満を持ったファンからは野次の嵐。藤川監督もイライラしたまま三塁ベンチに引きあげた。

「そのタイミングでホワイトボードをグーパンチ。試合後に確認しましたが、ガッツリ凹んでいました。試合中の出来事なので、球場側もさすがに訴えたりはしないでしょうが、器物損壊に該当してもおかしくない。

毅然（きぜん）とした態度で抗議した指揮官に感謝するナインもいる一方で、ベテラン選手やスタッフは『一緒にするわけじゃないけど、阿部さん（慎之助、47）のこともあったし、カメラが回っているところで拳を振り上げるのはちょっと……』と冷静に見ていたようです」（前出・記者）

試合後、藤川監督は落ち着いた表情で取材に応じ、「冷静ではありますが（イライラするようなことも）時にはあるでしょうから。審判に侮辱であるとかそういうつもりは一切ない」と話した。

ただ、さる球団OBは「もう少しチームのことを考えてほしい」と嘆く。

「監督が退場してまで抗議するメリットはないですし、リプレー検証の結果について現場の審判団に抗議する意味もない。映像を見て検証しているのはグラウンド外にいるリプレー検証担当審判ですから。『監督がオレたちのために抗議してくれた』と意気に感じた選手もいるかもしれませんが、実際にナインが奮起したケースは残念ながらあまりない。最後まで指揮を執るほうがずっとチームのためになります。

『抗議の意思を示すためにあえてボードを叩いた』と見る向きもありますが、仮にそうだとしても、他球団の本拠地の備品を壊すのはナシでしょ……。昔は星野仙一監督が扇風機を壊したり椅子を蹴とばしたりする様子がスポーツニュースや『珍プレー好プレー』で紹介されていましたが、時代は変わっていますから」

NPBは11日午後、藤川監督に対して厳重注意と制裁金10万円を科すと発表した。交流戦に入り、４勝８敗と大失速している藤川阪神（６月10日現在）。悲願の連覇達成に向けて試練が続いている。