歌手のテイラー・スウィフトが、ロサンゼルスで開催されたディズニー／ピクサー映画「トイ・ストーリー5」のプレミアで、シンガー・ソングライターのランディ・ニューマンとデュエットを披露した。サプライズ登場したテイラーは、エンドロール後に再びステージに現れ、新曲「I Knew It, I Knew You」を披露。その後、シリーズのテーマ曲「君はともだち」をニューマンとともに歌い上げ、会場を沸かせた。



【写真】オリジナル楽曲書き下ろしたテイラー「分かるときは分かるでしょ？」

「I Knew It, I Knew You」はカウガールのジェシー視点で書かれた楽曲で、テイラーのカントリー回帰を感じさせる内容。映画のために制作されたが、テイラーの参加は極秘だったという。



VFXスーパーバイザーのトーマス・ジョーダン氏は、ロンドンでのパネルで「ごく少数しかこの曲の存在を知りませんでした」と説明。ディズニーとピクサーは別バージョンを用意し、楽曲なしの状態でスタッフに作品を見せていたという。「制作チームは先週までこの秘密を知らなかったんです」と明かした。また、ジョーダンは、「テイラー自身が初期版を観て楽曲提供を申し出てくれました。私たちはもちろん「ぜひ！」と応えましたよ」と語り、実現の経緯を説明した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）