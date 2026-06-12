遠藤航の離脱が発表された

日本サッカー協会（JFA）が現地時間6月11日、キャプテンのMF遠藤航（リバプール）が北中米ワールドカップ（W杯）メンバーから離脱することを発表した。

SNSでは「感情がごちゃ混ぜになっています」「こんなタイミングで…」など反響が広がっている。

現地時間11日に、山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが緊急でブリーフィングを開催し、現地の記者陣に遠藤の代表離脱を伝えた。その後、日本時間3時に遠藤も自身の公式SNSを更新して心境を告白。「後悔はありません」とし、日本代表からの電撃引退も発表した。

SNSでも「代表引退」「キャプテン」がトレンド入りするなど、日本ファンにも激震が走った。「ここまできて離脱なんて」「よりによってこんなタイミングで…」「サッカーの神様は残酷すぎる…」「感情がごちゃ混ぜになっています」「やっぱりだめだったかぁ」「マジで衝撃」など多くの声が上がっていた。オランダ戦の3日前にまさかの事態となった。

日本代表は、14日（日本時間15日）の初戦でオランダと対戦。20日（同21日）にチュニジア、25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）