NEWS増田貴久、後輩3人とネタ番組出演に“ピリッと” 川崎星輝の成長感じる「河合の背中を見て育っていて」
3人組グループ・NEWSの増田貴久が、20日放送のフジテレビ系バラエティー『ネタパレTHEプレミアム』（後9：00）に出演する。これに先駆け、コメントが公開された。
【番組カット】かっこいい…！黒ジャケットで登場したTHE RAMPAGE・浦川翔平
今回は、自身の悲しいエピソードを名曲にのせて替え歌を披露する「芸能人！悲しい替え歌グランプリ」と、昨年11月の初開催から『ネタパレ』発の賞レースと話題になった「モノマネショートコントサバイバル」の人気企画の2本立て。ベテラン芸人から期待の若手芸人、人気アイドルと、豪華芸能人が多数参加する。
審査方法は、100人の観客によって行われる。観客の心をつかむことができなかった参加者から脱落していくサバイバル決戦だ。また、両決戦の幕開けとなる予選会の模様は、18日深夜0時50分から放送される。
「芸能人！悲しい替え歌グランプリ」には、芸人だけでなく、人気アイドルも参戦。果たして人気アイドルの悩みとはいったい何なのか。総勢12組の歌自慢芸能人が、優勝賞金30万円をかけて大熱唱する。
3回目の開催となる「モノマネショートコントサバイバル」では、ベテランモノマネ芸人から、日常のあるあるを題材として挑む芸人、そして人気アイドルが、こん身のモノマネを披露する。総勢27組の参加者たちがAブロックとBブロックに分かれ、それぞれのブロックから勝ち上がった10組ずつ、計20組が優勝賞金の100万円獲得を目指して白熱のバトルを繰り広げる。
▼南原清隆（ウッチャンナンチャン）、陣内智則、増田貴久（NEWS） コメント
――悲しい替え歌グランプリいかがでしたか？
南原：普段アイドルとしてキラキラしてる子なのに、やっぱりみんなそれぞれ悲しいものとか切ないものがあるんだなと、そこがギャップで面白かったですね。
陣内：みんな面白かったですけど、松倉（海斗／Travis Japan）くんとか浦川（翔平／THE RAMPAGE）くんとかアイドルの子が身を削ってくれていて、なんだかかわいかったですね。
増田：この『ネタパレ』というネタ番組で、そうそうたる芸人さんがいる中に、うちの事務所の河合（郁人）と松倉くん、モノマネには川崎（星輝※崎＝たつさき／B＆ZAI）くんの3人が出演していて不思議な感じがしたのと、なんだか僕もピリッとしましたね。
――モノマネショートコントサバイバルはいかがでしたか？
南原：りんごちゃんもインパクトが強かったし、ねんねんにこんないろんなパターンがあるんだなと（笑）。モノマネを普段からやっている芸人がちょっと別のパターンをみせてくれるのはとても面白かったですね。
陣内：今回、大波乱があって意外なメンバーが決勝に勝ち進んでいったので、本当に公平な100人のお客さんの審査だなと思いましたね。決勝は誰が優勝するか本当にわかんなかったです。
増田：モノマネって、“声一緒だな”“見た目そっくりだな”から、“こんな人いるよね“まで振り幅が大きくて、キャラもそれぞれだったのですごく楽しめました。
――増田さんの後輩も参加していましたがいかがでしたか？
増田：河合はいろいろなネタを持っていて、芸人さんと同じ土俵で戦っているのを見てきましたけど、川崎くんが河合の背中を見て育っていて（笑）。僕のモノマネもしてくれて。
南原：めっちゃ似てたよ！事務所の内側から見てるものだから、説得力があるよね。
増田：本当に僕の動きを後ろから見てる可能性のある後輩なので、モノマネしてもらえてうれしかったですね。
――優勝者の印象は？
増田：何回か前に初めてテレビに出たみたいな感じでしたよね？
南原：やっと“ネタパレっ子”っていえる子がでてきたよね。ここから羽ばたいてもらいたい。
陣内：予選から参加してくれていて、間違いなく『ネタパレ』の子だと思うので、大切に育てていきたいですね。言葉のチョイスと声のトーンが良くて面白かった。
【番組カット】かっこいい…！黒ジャケットで登場したTHE RAMPAGE・浦川翔平
今回は、自身の悲しいエピソードを名曲にのせて替え歌を披露する「芸能人！悲しい替え歌グランプリ」と、昨年11月の初開催から『ネタパレ』発の賞レースと話題になった「モノマネショートコントサバイバル」の人気企画の2本立て。ベテラン芸人から期待の若手芸人、人気アイドルと、豪華芸能人が多数参加する。
「芸能人！悲しい替え歌グランプリ」には、芸人だけでなく、人気アイドルも参戦。果たして人気アイドルの悩みとはいったい何なのか。総勢12組の歌自慢芸能人が、優勝賞金30万円をかけて大熱唱する。
3回目の開催となる「モノマネショートコントサバイバル」では、ベテランモノマネ芸人から、日常のあるあるを題材として挑む芸人、そして人気アイドルが、こん身のモノマネを披露する。総勢27組の参加者たちがAブロックとBブロックに分かれ、それぞれのブロックから勝ち上がった10組ずつ、計20組が優勝賞金の100万円獲得を目指して白熱のバトルを繰り広げる。
▼南原清隆（ウッチャンナンチャン）、陣内智則、増田貴久（NEWS） コメント
――悲しい替え歌グランプリいかがでしたか？
南原：普段アイドルとしてキラキラしてる子なのに、やっぱりみんなそれぞれ悲しいものとか切ないものがあるんだなと、そこがギャップで面白かったですね。
陣内：みんな面白かったですけど、松倉（海斗／Travis Japan）くんとか浦川（翔平／THE RAMPAGE）くんとかアイドルの子が身を削ってくれていて、なんだかかわいかったですね。
増田：この『ネタパレ』というネタ番組で、そうそうたる芸人さんがいる中に、うちの事務所の河合（郁人）と松倉くん、モノマネには川崎（星輝※崎＝たつさき／B＆ZAI）くんの3人が出演していて不思議な感じがしたのと、なんだか僕もピリッとしましたね。
――モノマネショートコントサバイバルはいかがでしたか？
南原：りんごちゃんもインパクトが強かったし、ねんねんにこんないろんなパターンがあるんだなと（笑）。モノマネを普段からやっている芸人がちょっと別のパターンをみせてくれるのはとても面白かったですね。
陣内：今回、大波乱があって意外なメンバーが決勝に勝ち進んでいったので、本当に公平な100人のお客さんの審査だなと思いましたね。決勝は誰が優勝するか本当にわかんなかったです。
増田：モノマネって、“声一緒だな”“見た目そっくりだな”から、“こんな人いるよね“まで振り幅が大きくて、キャラもそれぞれだったのですごく楽しめました。
――増田さんの後輩も参加していましたがいかがでしたか？
増田：河合はいろいろなネタを持っていて、芸人さんと同じ土俵で戦っているのを見てきましたけど、川崎くんが河合の背中を見て育っていて（笑）。僕のモノマネもしてくれて。
南原：めっちゃ似てたよ！事務所の内側から見てるものだから、説得力があるよね。
増田：本当に僕の動きを後ろから見てる可能性のある後輩なので、モノマネしてもらえてうれしかったですね。
――優勝者の印象は？
増田：何回か前に初めてテレビに出たみたいな感じでしたよね？
南原：やっと“ネタパレっ子”っていえる子がでてきたよね。ここから羽ばたいてもらいたい。
陣内：予選から参加してくれていて、間違いなく『ネタパレ』の子だと思うので、大切に育てていきたいですね。言葉のチョイスと声のトーンが良くて面白かった。