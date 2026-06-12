◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（１１日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭の第１打席はフルカウントから四球を選んで５試合連続出塁とした。

この日のパイレーツ先発右腕・ケラーとは相性が良く、昨季まで通算１１打数４安打の打率３割６分４厘、２本塁打、３打点となっていた。

二刀流出場の翌日の試合に出場するのは、４月２３日（同２４日）の敵地・ジャイアンツ戦以来、２か月ぶり今季３度目。これまでは２試合で計８打数無安打１四球だった。

大谷は二刀流に限らず、登板日の翌日の出場も５月６日（同７日）の敵地・アストロズ戦以来。ドジャースは大谷の体調を考慮し、これまで翌日がオフ日の時を中心に登板させてきた。今月４日（同５日）にも二刀流翌日に完全休養を取らせた。だが、現在は打者としても好調を維持していることもあり、ＤＨでの出場が決定。大谷は前日に「（判断は）監督次第かなと。僕は出る気でいますし、準備したいなと思います」と話していた。

これまで月別最多の６４本塁打を記録している６月は今年もこの日まで８試合で打率４割１分２厘、２本塁打、８打点。１０日（同１１日）の試合は打者としては３回に飛距離３８３フィート（約１１６・７メートル）の本塁打性の当たりを左翼レイノルズにホームランキャッチされる不運もありながら、３点を追う９回には“打ち直し”となる１２号２ラン。守護神ソトの９９・１マイル（約１５９・５キロ）直球を打ち砕き、意地を示していた。