アメリカのトランプ大統領は11日、イランとの戦闘終結に向けた合意文書の署名が今週末にも行われるとの見通しを示しました。イラン側は、これを否定しています。

トランプ大統領「つい先ほどイランとの戦闘について素晴らしい和解が成立した。最終的な文書の調整段階にあり、今後数日のうちに完了するだろう」

トランプ大統領は11日、イランとの戦闘終結に向けた協議でイランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師が合意を承認したとの認識を示しました。

その上で、合意文書の署名式が早ければ今週末にヨーロッパで行われるとの見通しを示し、バンス副大統領が出席する予定だと説明しました。

トランプ氏はまた、イランが核兵器を持たないことに合意したと主張したほか、合意文書が署名されれば直ちにアメリカ軍によるホルムズ海峡の“逆封鎖”は解除するとしています。

一方、イランの国営通信によりますと、トランプ大統領の発言後、外務省の報道官は、「イランは合意について最終的な決定はしていない」と強調しました。

また、「合意に署名する時期や場所に関する報道は、臆測でしかない」と述べ、トランプ大統領の発言に反発しました。