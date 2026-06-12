ありえないデカさ！信じられないボリューム！インフルエンサーのホン・ヨンギがパリでも存在感

インフルエンサーのホン・ヨンギが規格外の肉体を披露した。

ホン・ヨンギは6月10日にインスタグラムを更新。

【写真】ありえないデカさのホン・ヨンギ

「パリでしか購入できない、ボルディエバターをたっぷり持って行くよ。ハハハ」として複数の写真を投稿した。パリの街角やショップで自然体の姿を見せる彼女の様子が収められている。

白のインナーにカーディガンを合わせたシンプルなコーディネートながら、目を奪うのは胸部の圧倒的な立体感。華奢な体型とのコントラストも相まって、画面越しでも抜群の存在感を放っている。

特にスマートフォンを手にした何気ないカットでは、ラフな装いにもかかわらず抜群のプロポーションが際立ち、まるでファッション誌のような雰囲気を演出。自撮りでも、その驚異的なスタイルで強烈なインパクトを残した。

1992年生まれ、32歳のホン・ヨンギは、2009年に美男美女紹介番組『オルチャン時代』に出演して一躍有名に。その後はショッピングモールを運営する実業家へと転身し、年下の夫との“授かり婚”を経て結婚、現在は二児の母でもある。

（写真＝ホン・ヨンギInstagram）

近年はYouTubeやインスタグラムなど多様なプラットフォームを通じ、ファッションやビューティーを中心としたコンテンツを発信するインフルエンサーとして活動を続けている。