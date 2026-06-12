◇W杯北中米大会1次リーグA組第1戦 メキシコ 2―0 南アフリカ（2026年6月11日 メキシコ市）

過去最大48カ国参戦、史上初の3カ国共催となったサッカーW杯北中米大会が11日（日本時間12日）ついに開幕。注目の開幕戦は両チーム合わせ3人の退場者を出す“波乱の展開”のなか、地元メキシコ（FIFAランク14位）が南アフリカ（同60位）に2―0と快勝。“鬼門”だった開幕戦で記念すべき初勝利を飾ったが、アギーレ監督は「もっとうまくできたはずだ」と満足した様子はなかった。

試合は前半9分にFWキニョネス（アルカディシア）が大会1号弾。後半12分にはFWのR・ヒメネス（フラム）が追加点を挙げるなど2―0と快勝。終盤には両軍ともにレッドカードを受け、1試合で一発退場3人という荒れた一戦を制し白星発進。これまで他会場との同時刻開催を含めて7大会で参加チームの先陣を切ってきたが、2分け5敗と苦戦。9大会連続18度目の出場となるW杯常連国としては意外な“鬼門”となっていたが8度目の挑戦でようやく初勝利を手にした。

かつて日本代表を率いた経験もあるアギーレ監督は試合後「我々の方がはるかに優れていた」と手応えを口にしたが、一方で「もっとうまくできたはずだし、そうすべきだった」とコメント。縦への攻撃が上手くできなかったことを反省点に挙げ「3対0で楽勝できたはずだ」と持論を展開した。

それでも重要な1勝だったことも強調。後半21分に途中出場し、W杯デビューを飾った期待の17歳MFモラ（ティファナ）については「初出場としては非常に良いプレーをしたと思う」と称えた。