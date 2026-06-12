◇W杯北中米大会1次リーグA組第1戦 メキシコ 2―0 南アフリカ（2026年6月11日 メキシコ市）

開催国メキシコが南アフリカとの開幕戦を2―0で制し、白星スタートを切った。

約8万人の大観衆がスタンドを埋めた中、前半9分にFWキニョネス（アルカディシア）が大会1号弾。GKからパスを受けた相手DFのボールコントロールが乱れたところにMFリラ（クルスアスル）がプレスをかけ、こぼれたボールをキニョネスが拾って右足でGKの股下を抜く強烈な先制弾を決めた。後半4分から相手が退場で10人となった中、同22分にはFWのR・ヒメネス（フラム）が右クロスに頭を合わせて加点。終盤にはさらに両チームから退場者が1人ずつ出て、開幕戦ではW杯史上初めて退場3人が記録される乱戦となった。

9大会連続18度目の出場となるメキシコは8度目の開幕戦登場で初勝利。相手DFへのプレスで先制点を呼び込んだリラは「人生で忘れられない瞬間。ここにたどり着くために費やした全てが報われたと感じた」と感慨に浸った。メキシコは18日に韓国、24日にチェコと対戦する。