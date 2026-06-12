まさかの「スライドドア」採用から1年

2025年6月5日、ダイハツは新型「ムーヴ」を発売しました。1995年に登場した初代から数えて7代目となる新型ムーヴは、「今の私にジャストフィット 毎日頼れる堅実スライドドアワゴン」をコンセプトに、歴代初のスライドドアを採用したことが大きな特徴です。

また、プラットフォームに「DNGA（ダイハツ・ニュー・グローバル・アーキテクチャ）」を採用したことで、基本性能が大きく進化したとしています。

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ボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1670mmとなっており、スライドドアを採用したことにより先代と比べて全高が40mm高くなっています。

一方、エクステリアデザインは、フロントからリヤに吹き抜けるキャラクターラインや動きのある表情を持たせたフェンダーを採用することで、躍動感のあるプロポーションを実現しています。

インテリアは、立体的なデザインのインストルメントパネルを採用しつつオーディオの位置を低く設定することで、すっきりとした前方視界を確保しています。

搭載されるパワートレインは、660ccの直列3気筒自然吸気エンジンと、同じく660ccの直列3気筒ターボエンジンの2種類です。

いずれも、トランスミッションはCVTの「D-CVT」が組み合わされ、駆動方式は2WD（FF）と4WDが設定されています。

そのほか、電動パーキングブレーキ+ブレーキホールド機能や運転席・助手席シートヒーター、誤発進抑制機能を備えた「スマートアシスト」などが搭載されるなど、利便性も向上しています。

グレード構成は、「L」「X」「G」とスポーツグレードの「RS」の4種類です。なお、「RS」には15インチタイヤや高性能ショックアブソーバーなどの専用装備が備わっています。

2026年5月現在の価格は、135万8000円〜202万4000円となっています。

まもなく最初の改良？どこがどう変わる？

発売からおよそ1年が経過した新型ムーヴですが、まもなく最初の一部改良がおこなわれるようです。

都内のダイハツ販売店担当者は次のように話します。

「新型ムーヴについては、2026年7月末にも一部改良モデルが登場する予定です。

一方、今回の一部改良は法規制への対応がメインとなり、内外装のデザインなどに大幅な変更はない見込みです。

具体的には、『スマートアシスト』の制御プログラムの更新や『イベント・データ・レコーダー（EDR）』という事故情報を記録する装置のシステム改修、そしてハッキングによる不正アクセス対策などがおこなわれると聞いています。

ただ、これらはあくまで最新の法規制に対応するための微調整であり、一部改良の前後でクルマの性能が大きく変わるというものではありません。

ボディカラーの見直しやグレード構成の変更などもおこなわれないため、お客様にとっては実質的にほとんど影響がないと言っていいと思います。

実際、2026年5月末現在でも一部改良前の新型ムーヴは問題なくオーダーを受け付けておりますし、今回の一部改良にともない大規模な受注停止や納期遅れなどもなさそうです。

もしかしたら、多少の値上げはあるかもしれません。しかし、標準装備の見直しなどによりその影響は最小限になると見ています。

そのため、いま現在新型ムーヴをご検討いただいているお客様は、一部改良については特に気にされることなく、ご自身のタイミングでご購入いただければと思います」

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ムーヴシリーズの派生モデルである「ムーヴ キャンバス」についても、新型ムーヴと同じタイミングで一部改良がおこなわれるようです。

おもな変更点は新型ムーヴと同じと見られますが、前出のダイハツ販売店担当者は

「ムーヴ キャンバスには新たな特別仕様車が設定されるかもしれません」と話すなど、その動向に注目が集まっています。