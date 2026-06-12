「不名誉な結果だ」開幕戦からレッドカード３枚。“歴史的な荒れ試合”をメキシコメディアも報じる「望ましくない記録に並ぶところだった」【北中米W杯】

「不名誉な結果だ」開幕戦からレッドカード３枚。“歴史的な荒れ試合”をメキシコメディアも報じる「望ましくない記録に並ぶところだった」【北中米W杯】