本日の予定【経済指標】
【日本】
鉱工業生産（確報値）（4月）13:30
予想 0.8% 前回 0.8%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.3%（前年比)
予想 N/A 前回 -1.2%（設備稼働率・前月比)
【英国】
鉱工業生産指数（4月）15:00
予想 0.1% 前回 -0.2%（前月比)
予想 -0.2% 前回 0.0%（前年比)
製造業生産高（4月）15:00
予想 -0.1% 前回 1.2%（前月比)
予想 0.3% 前回 1.2%（前年比)
貿易収支（4月）15:00
予想 -223.0億ポンド 前回 -272.18億ポンド（商品貿易収支)
予想 -56.0億ポンド 前回 -96.58億ポンド（貿易収支)
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（5月）15:00
予想 -0.2% 前回 -0.2%（前月比)
予想 2.6% 前回 2.6%（前年比)
予想 -0.1% 前回 -0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.7% 前回 2.7%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（6月）23:00
予想 46.0 前回 44.8（ミシガン大学消費者信頼感指数)
※予定は変更することがあります
鉱工業生産（確報値）（4月）13:30
予想 0.8% 前回 0.8%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.3%（前年比)
予想 N/A 前回 -1.2%（設備稼働率・前月比)
【英国】
鉱工業生産指数（4月）15:00
予想 0.1% 前回 -0.2%（前月比)
予想 -0.2% 前回 0.0%（前年比)
製造業生産高（4月）15:00
予想 -0.1% 前回 1.2%（前月比)
予想 0.3% 前回 1.2%（前年比)
貿易収支（4月）15:00
予想 -223.0億ポンド 前回 -272.18億ポンド（商品貿易収支)
予想 -56.0億ポンド 前回 -96.58億ポンド（貿易収支)
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（5月）15:00
予想 -0.2% 前回 -0.2%（前月比)
予想 2.6% 前回 2.6%（前年比)
予想 -0.1% 前回 -0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.7% 前回 2.7%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（6月）23:00
予想 46.0 前回 44.8（ミシガン大学消費者信頼感指数)
※予定は変更することがあります