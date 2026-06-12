【日本】
鉱工業生産（確報値）（4月）13:30
予想　0.8%　前回　0.8%（前月比)
予想　2.3%　前回　2.3%（前年比)
予想　N/A　前回　-1.2%（設備稼働率・前月比)

【英国】
鉱工業生産指数（4月）15:00
予想　0.1%　前回　-0.2%（前月比)
予想　-0.2%　前回　0.0%（前年比)

製造業生産高（4月）15:00
予想　-0.1%　前回　1.2%（前月比)
予想　0.3%　前回　1.2%（前年比)

貿易収支（4月）15:00　
予想　-223.0億ポンド　前回　-272.18億ポンド（商品貿易収支)
予想　-56.0億ポンド　前回　-96.58億ポンド（貿易収支)

【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（5月）15:00
予想　-0.2%　前回　-0.2%（前月比)　
予想　2.6%　前回　2.6%（前年比)
予想　-0.1%　前回　-0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)　
予想　2.7%　前回　2.7%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（6月）23:00
予想　46.0　前回　44.8（ミシガン大学消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります