日本サッカー協会は１２日、サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝が、けがのため離脱すると発表した。追加招集選手はＭＦ町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝。遠藤は自身のＳＮＳを更新し、今活動をもっての代表引退を表明した。長らく森保ジャパンを引っ張ってきた主将の離脱に、取材ゾーンではショックを隠せない選手が多かった。

ＤＦ長友佑都は「ショックだし、残念で。無念ですね」と言葉を振り絞った。長らく代表でともにプレーしてきた男は、目に涙を浮かべた。

それでも引きずってはいられない。「自分の中でも、よりこのショックが自分の中の危機感とか引き締めっていうのにもつながってきたなっていうのがある。絶対いい方につながりたい。難しい（状況）だからこそ、そういう時に僕らベテランの選手たちがいるので。僕だけじゃなくて、（吉田）麻也、（南野）拓実だっていますし。リバウンドメンタリティーをここで見せたいなと思う。どんなに辛い時でも俺らははい上がっていくっていう、その底力をお見せします。一緒に戦いましょう」と力を込めた。

以下、一部選手らの遠藤離脱に関する反応まとめ

・ＭＦ鎌田大地「僕自身もある意味サプライズだった。自分がだいぶ若い時から彼とは一緒にやってるので、自分自身も思うところはたくさんある。彼自身が一番悔しいでしょうし、自分たちができることっていうのは、そういうのを乗り越えて、自分たちが目指しているところにチームで一丸となってやっていくことが大事」

・ＤＦ谷口彰悟「うーーん、やっぱつらいです。航の気持ちを考えると、ここまでカタールＷ杯終わってからこのチームをキャプテンとしてずっと引っ張ってきた。選手だし、そういう選手がけがをしてから、またその大会に向けて全力を尽くして来た中での離脱だったんで。航の気持ちを考えると正直やっぱつらいし、チームに対する影響っていうのは大きいのは間違いない」

・ＤＦ渡辺剛「遠藤選手の気持ちとか、４年間準備してきたと思いますし、ここにかける思いっていうのは、僕じゃ計り知れないと思う。単純にショックですね、僕は。悲しいし。悔しいし。彼がいるいないで、チームとしてもやっぱ全然違うと思う。でもここは乗り越えないといけない壁というところで、切り替えないといけない」

・ＭＦ堂安律「もちろん悲しかった。やっぱり彼がこのチームのキャプテンであることは、全員が認めてたし、僕とかも航空のキャプテンマークを任してもらってましたけど、彼に勝てると思ってやってなかった。彼が一番のキャプテンってことをこのチームで全員が認めて、本当に威厳のあるキャプテンなので。でももうそんなこと言ってられないんで。航君のためにとか、浅はかなこと言えないですけど、ちょっとでもあいつらに託して良かったと思えるような結果が、結果で見せるしかないですし、そういう気持ちで覚悟を決めてやりたい」