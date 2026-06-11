アンダーカバーが原宿のショップ「コーナーショップ バイ カスバ」とのコラボTシャツを発売

東京・原宿のショップ「コーナーショップ バイ カスバ（CORNER SHOP by CASBA）」が、「アンダーカバー（UNDERCOVER）」とのコラボレーションTシャツを6月13日に発売する。

【画像をもっと見る】

コラボは、恵比寿の会員制バー「BAR CASBA」の30周年を記念して展開しているプロジェクトの第2弾。同プロジェクトでは、これまで「ネイバーフッド（NEIGHBORHOOD）、「ヒステリックグラマー（HYSTERIC GLAMOUR）」と協業してきた。

Tシャツには、「EROTIC INFERNO」のテキスト、鏡写しに配置した脚、目玉のモチーフを組み合わせたグラフィックを採用。脚のラインがS字のフォルムを描き、「CASBA」の文字列を表すデザインとなっている。ホワイトとブラックの2色展開で、価格は1万6500円。

◾️CORNER SHOP by CASBA

所在地：東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」G階

営業時間：11:00〜21:00（施設の営業時間に準ずる）

電話番号：070-9045-1471