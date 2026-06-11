デサント オルテライン、上西祐理の作品取り入れたカプセルコレクション ミニマルの一歩先へ
上西氏が日々撮影してきた写真をもとに作成したという12柄のグラフィックを、開襟シャツ（3万3000円）やTシャツ（2万4200円）、ショーツ（2万7500円）、キャップ（9900円）、サコッシュ（6600円）にプリントした。それぞれ、はっ水機能や吸水速乾性、UV遮蔽性などを備えた素材を使用。代官山のエキシビジョンでは、上西氏のグラフィックポスターも展示している。
デサント オルテラインは、同社が長年スキーウェアなどのパフォーマンス領域で培ってきた機能性や技術力と、デザインとしての完成度の両面で「水沢ダウン」が支持されたことを受けて、2012年に立ち上げたカジュアルウェアのライン。「デサントの先進的なもの作りを体現するライン」と位置付けている。直線的なカットを多用し、ミニマルで合理的なデザインを得意としてきたが、「今後は合理的なデザインと感性に訴える価値の両面を備えて、より幅を広げていきたい」と、大田晃輝MD。そこでフォーカスしたのが上西氏の作品だという。「上西さんの2024年の個展を見て、具象と抽象、デジタルとアナログなど、相対する要素に向き合って作品作りをしている姿勢に、デサント オルテラインが目指す方向性とのシンパシーを感じた」と続ける。
外部クリエイターとのコラボレーション商品の企画は、デサント オルテラインとしてこれまであまり行ってこなかったという。今後も外部とのコラボを継続して「ブランドを拡張していく」と共に、話題性や発信性も高めていく。
上西氏とのカプセルコレクションは、6月11日に開業した名古屋のラグジュアリーモール「ハエラ（HAERA）」2階のデサント直営店でも、オープン時の目玉の1つとして販売している。ほか、渋谷や新丸ビル、4月に開業したクオーツ心斎橋など全国で計10の直営店で扱っている。なお、中国や韓国のデサントでは販売しない。
◾️DESCENTE ALLTERRAIN GRAPHIC CAPSULE COLLECTION BY YURI UENISHI EXHIBITION
会場：DESCENTE BLANC 代官山
所在地：東京都渋谷区猿楽町19-4 CUBE代官山C棟
期間：2026年6月11日（木）〜6月21日（日）
時間：11:00〜20:00
◾️「デサント オルテライン」：特設ページ