シャネルがハエラに国内最大級のブティックをオープン　ピーター・マリノが設計

「シャネル（CHANEL）」が、名古屋・栄の大型複合ビル「ザ・ランドマーク名古屋栄」内の商業施設「ハエラ（HAERA）」の1階から3階に、国内最大級のブティック「シャネル 名古屋栄」をオープンした。総店舗面積は1300平方メートルを超える。

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店舗設計は、ニューヨークを拠点に活動する建築家 ピーター・マリノ（Peter Marino）が担当。メゾンを象徴するブラックとホワイトのカラーパレットを基調とし、アクセントカラーを織り込んだツイードのインテリアや、厳選した世界各国のアート作品を揃えている。

1階ではハンドバッグやレザーグッズ、アクセサリーを展開。ブラックとゴールドを基調とした「シャネル ファイン ジュエリー 名古屋栄」を併設し、ガブリエル・シャネル（Gabrielle Chasnel）が愛したモチーフやメゾンのコードをクリエイションに取り入れたウォッチ、ファイン ジュエリー、ハイ ジュエリーなどをラインナップしている。

2階はシューズやプレタポルテのエリアとして営業。修理、オルタレーションなどのアフターサービスを専門とする「ケア＆リペア サロン」も併設している。

店内のエレベーターからのみアクセス可能な3階は、フロア中央でプレタポルテとハンドバッグを販売。周囲には、フィッティングルームを備えた3つのVIPサロンを設けた。

◾️シャネル 名古屋栄

所在地：愛知県名古屋市中区錦3-25-1 1階〜3階

営業時間：10:00〜20:00