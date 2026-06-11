カルティエが名古屋・栄ハエラに旗艦店オープン　日仏アーティストの作品が点在

「カルティエ（Cartier）」が6月11日、新商業施設「ザ・ランドマーク名古屋栄 HAERA」に、「カルティエ 名古屋栄ブティック」をオープンした。

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栄のメインストリートである大津通に面したブティックは、東京、大阪に続く旗艦店。2フロア構成で、パリのラペ通りをはじめとする世界中のカルティエ ブティックを手掛けてきた「モワナー ベタイユ」のコンセプトを軸に、バルセロナを拠点とする「g4group」がデザインを担当した。シャンパンカラーのファサードから自然光が差し込み、フランス人アーティスト セドリック・ペルティエ（Cédric Peltier）や、和紙作家の堀木エリ子、パリで3代続く漆工房のアトリエ ミダヴェーヌ、日本人彫刻家の本郷芳哉の作品、そしてメートルダール（フランス人間国宝）の称号をもつフランス人テキスタイルアーティスト ピエトロ・セミネリ（Pietro Seminelli）のカーテンなどが店内を彩っている。

1階にはカルティエのアイコニックなジュエリーやウォッチ、レザーグッズ、アクセサリー、フレグランスをラインナップし、サロンスペースを併設。2階には、ダイヤモンド クリエイション、ブライダル、ウォッチ、メンズ コレクションを揃えるほか、サービスカウンターと4つのプライベートスペースを設けた。

◾️カルティエ 名古屋栄ブティック

所在地：名古屋市中区錦 3-25-1

営業時間：11:00〜19:00 ※不定休