　12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比2220円高の6万6540円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

71156.19円　　ボリンジャーバンド3σ
68861.99円　　ボリンジャーバンド2σ
66567.80円　　ボリンジャーバンド1σ
66540.00円　　12日夜間取引終値
65575.00円　　一目均衡表・転換線
64884.00円　　5日移動平均
64273.60円　　25日移動平均
64217.27円　　11日日経平均株価現物終値
64070.00円　　一目均衡表・基準線
61979.40円　　ボリンジャーバンド-1σ
59685.21円　　ボリンジャーバンド2σ
58905.20円　　75日移動平均
58900.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
57391.01円　　ボリンジャーバンド3σ
56910.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52923.20円　　200日移動平均

株探ニュース