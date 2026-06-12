日経225先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比2220円高の6万6540円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
71156.19円 ボリンジャーバンド3σ
68861.99円 ボリンジャーバンド2σ
66567.80円 ボリンジャーバンド1σ
66540.00円 12日夜間取引終値
65575.00円 一目均衡表・転換線
64884.00円 5日移動平均
64273.60円 25日移動平均
64217.27円 11日日経平均株価現物終値
64070.00円 一目均衡表・基準線
61979.40円 ボリンジャーバンド-1σ
59685.21円 ボリンジャーバンド2σ
58905.20円 75日移動平均
58900.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
57391.01円 ボリンジャーバンド3σ
56910.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52923.20円 200日移動平均
株探ニュース
71156.19円 ボリンジャーバンド3σ
68861.99円 ボリンジャーバンド2σ
66567.80円 ボリンジャーバンド1σ
66540.00円 12日夜間取引終値
65575.00円 一目均衡表・転換線
64884.00円 5日移動平均
64273.60円 25日移動平均
64217.27円 11日日経平均株価現物終値
64070.00円 一目均衡表・基準線
61979.40円 ボリンジャーバンド-1σ
59685.21円 ボリンジャーバンド2σ
58905.20円 75日移動平均
58900.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
57391.01円 ボリンジャーバンド3σ
56910.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52923.20円 200日移動平均
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