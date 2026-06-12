　12日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比84.0ポイント高の3910ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4047.32ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3996.33ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3945.33ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3910.00ポイント　　12日夜間取引終値
3894.34ポイント　　25日移動平均
3891.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3890.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3866.70ポイント　　5日移動平均
3843.35ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3830.35ポイント　　11日TOPIX現物終値
3792.35ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3769.51ポイント　　75日移動平均
3741.36ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3718.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3507.49ポイント　　200日移動平均

株探ニュース