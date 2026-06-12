12日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比84.0ポイント高の3910ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4047.32ポイント ボリンジャーバンド3σ

3996.33ポイント ボリンジャーバンド2σ

3945.33ポイント ボリンジャーバンド1σ

3910.00ポイント 12日夜間取引終値

3894.34ポイント 25日移動平均

3891.25ポイント 一目均衡表・転換線

3890.00ポイント 一目均衡表・基準線

3866.70ポイント 5日移動平均

3843.35ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3830.35ポイント 11日TOPIX現物終値

3792.35ポイント ボリンジャーバンド2σ

3769.51ポイント 75日移動平均

3741.36ポイント ボリンジャーバンド3σ

3718.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3507.49ポイント 200日移動平均



株探ニュース