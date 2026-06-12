TOPIX先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比84.0ポイント高の3910ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4047.32ポイント ボリンジャーバンド3σ
3996.33ポイント ボリンジャーバンド2σ
3945.33ポイント ボリンジャーバンド1σ
3910.00ポイント 12日夜間取引終値
3894.34ポイント 25日移動平均
3891.25ポイント 一目均衡表・転換線
3890.00ポイント 一目均衡表・基準線
3866.70ポイント 5日移動平均
3843.35ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3830.35ポイント 11日TOPIX現物終値
3792.35ポイント ボリンジャーバンド2σ
3769.51ポイント 75日移動平均
3741.36ポイント ボリンジャーバンド3σ
3718.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3507.49ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4047.32ポイント ボリンジャーバンド3σ
3996.33ポイント ボリンジャーバンド2σ
3945.33ポイント ボリンジャーバンド1σ
3910.00ポイント 12日夜間取引終値
3894.34ポイント 25日移動平均
3891.25ポイント 一目均衡表・転換線
3890.00ポイント 一目均衡表・基準線
3866.70ポイント 5日移動平均
3843.35ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3830.35ポイント 11日TOPIX現物終値
3792.35ポイント ボリンジャーバンド2σ
3769.51ポイント 75日移動平均
3741.36ポイント ボリンジャーバンド3σ
3718.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3507.49ポイント 200日移動平均
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