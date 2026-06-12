　12日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比14ポイント安の709ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

912.34ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
871.75ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
831.15ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
790.56ポイント　　25日移動平均
770.00ポイント　　一目均衡表・基準線
769.16ポイント　　75日移動平均
763.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
749.97ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
746.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
739.84ポイント　　200日移動平均
738.00ポイント　　一目均衡表・転換線
728.80ポイント　　5日移動平均
722.99ポイント　　11日東証グロース市場250指数現物終値
709.37ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
709.00ポイント　　12日夜間取引終値
668.78ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース