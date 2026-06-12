12日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比14ポイント安の709ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



912.34ポイント ボリンジャーバンド3σ

871.75ポイント ボリンジャーバンド2σ

831.15ポイント ボリンジャーバンド1σ

790.56ポイント 25日移動平均

770.00ポイント 一目均衡表・基準線

769.16ポイント 75日移動平均

763.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

749.97ポイント ボリンジャーバンド-1σ

746.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

739.84ポイント 200日移動平均

738.00ポイント 一目均衡表・転換線

728.80ポイント 5日移動平均

722.99ポイント 11日東証グロース市場250指数現物終値

709.37ポイント ボリンジャーバンド2σ

709.00ポイント 12日夜間取引終値

668.78ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース