グロース先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比14ポイント安の709ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
912.34ポイント ボリンジャーバンド3σ
871.75ポイント ボリンジャーバンド2σ
831.15ポイント ボリンジャーバンド1σ
790.56ポイント 25日移動平均
770.00ポイント 一目均衡表・基準線
769.16ポイント 75日移動平均
763.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
749.97ポイント ボリンジャーバンド-1σ
746.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
739.84ポイント 200日移動平均
738.00ポイント 一目均衡表・転換線
728.80ポイント 5日移動平均
722.99ポイント 11日東証グロース市場250指数現物終値
709.37ポイント ボリンジャーバンド2σ
709.00ポイント 12日夜間取引終値
668.78ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
912.34ポイント ボリンジャーバンド3σ
871.75ポイント ボリンジャーバンド2σ
831.15ポイント ボリンジャーバンド1σ
790.56ポイント 25日移動平均
770.00ポイント 一目均衡表・基準線
769.16ポイント 75日移動平均
763.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
749.97ポイント ボリンジャーバンド-1σ
746.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
739.84ポイント 200日移動平均
738.00ポイント 一目均衡表・転換線
728.80ポイント 5日移動平均
722.99ポイント 11日東証グロース市場250指数現物終値
709.37ポイント ボリンジャーバンド2σ
709.00ポイント 12日夜間取引終値
668.78ポイント ボリンジャーバンド3σ
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