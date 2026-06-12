レッドソックスのクローザー、アロルディス・チャプマン（38）が「ヤンキースGMは謝罪すべき」と発言した。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じている。

レッドソックスは今週、トロピカーナ・フィールドでレイズに3連敗を喫し、27勝39敗でア・リーグ東地区最下位に低迷している。首位レイズとは13・5ゲーム差、ワイルドカード3枠目にも5・5ゲーム差をつけられている。

一方で、チャプマンは今季も球界屈指の救援投手として存在感を発揮している。19回2/3を投げて失点はわずか1、自責点0。26奪三振を記録し、13度のセーブ機会をすべて成功させている。そのため、トレード期限前の有力な放出候補として名前が挙がっている。中でも補強を必要とするヤンキースは有力な候補の一つとみられている。

チャプマンは2016年から22年までヤンキースでプレーし、146セーブを挙げて3度のオールスター選出を果たした実績がある。しかし、本人は古巣復帰に含みを持たせた。ESPNデポルテスの取材に対し、「今の自分は契約下にあり、自分の契約についてコントロールできる立場ではない。どの球団に対しても拒否権条項のようなものはない。ただ、ヤンキースに行くことになれば、まず監督と話をしなければならない。座って話し合い、どうなるかを見ることになる」と語った。

その背景には、ヤンキース退団時のわだかまりがある。2022年、チャプマンは防御率4・46と苦戦。タトゥーが原因とされる左脚の感染症にも悩まされ、守護神の座をクレイ・ホームズに譲った。さらにア・リーグ地区シリーズ前、ヤンキー・スタジアムで義務付けられていたチーム練習を欠席したため、ポストシーズンのロースターから外された。チャプマンは当時、マイアミへ向かうことについて球団の許可を得ていたと主張している。しかしブライアン・キャッシュマンGMは、その行動を「不服従」と批判した。チャプマンは「もしそういうこと（トレード）が起きるなら、組織の誰かがまず謝罪すべきだと思う」と発言。その「誰か」がキャッシュマンGMなのかと問われると、「そうだ」と言い切った。

今季のチャプマンは38歳とは思えない投球を続けており、トレード市場でも高い評価を受けるのは確実だ。ただ、仮にヤンキースが獲得に動いたとしても、まず解決しなければならないのはマウンド上の課題ではなく、4年前に残された因縁なのかもしれない。