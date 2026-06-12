元サッカー日本代表の北澤豪が、1998年フランスワールドカップ（W杯）のメンバー発表直前に自身が経験した生々しい落選通告の舞台裏と、同じく落選となった“キングカズ”こと三浦知良の部屋で繰り広げられた、メンバー入りした選手たちとの涙の秘話を明かした 。

【映像】井原、中山も号泣…W杯落選の裏側を告白（再現あり）

お笑いコンビ・かまいたち（山内健司、濱家隆一）がMCを務め、ゲスト陣が気になるトピックから派生した「余談」を自由に繰り広げるトークバラエティ『これ余談なんですけど・・・』。11日の放送では、Jリーグ黄金期の立役者である武田修宏と北澤豪、さらにお笑いコンビの見取り図が来店し、サッカーW杯直前というタイミングにふさわしい、時代を駆け抜けたレジェンドたちの貴重な裏話が次々と飛び出した。

番組内で「W杯落選後の心境は？」というトークテーマになると、日本代表が悲願の初出場を果たしたフランスW杯の直前に、三浦とともにメンバーから落選した北澤が当時の状況を振り返った。北澤によると、岡田監督からは「いろんなシステムを考えた上でポジションがはまらない」「僕の描く構想の中ではポジションはないから外れることにしたんだ」と戦術的な理由を説明され、北澤は「わかりました」と受け入れた。しかし、当時の本音について「もちろんありますよね。ぶっ飛ばしてやろうかなと思いましたけど（笑）」と告白した。

さらに北澤は、自身の通告が終わった直後の宿舎での様子を明かした。部屋に戻った後、少し下の階へ下りていくと「カズさんの部屋がざわついてるわけですよ」と、もう一人の落選者である三浦の部屋の異変に気づいたという。部屋を覗くと、メンバーに選出されていた「ゴンちゃん」こと中山雅史と「イハラさん」こと井原正巳が三浦の部屋にいた 。すでに帰り支度を始め、帰る気満々だった三浦に対し、二人は「自分たちだけではフランスに入っていけないから、一緒に行きましょうよ」と涙を流しながら必死に引き止めていたという。

それに対して三浦は「いや俺たちがいると逆に迷惑かかるから、ここからは外れて帰りますよ」と応じていたという。北澤は、引き止める二人について「2人とも結構泣いて、止めに入ったりとかして」と当時の号泣劇を振り返り、その時の三浦の様子を「結構怒ってましたね」と語って、日本サッカー史に残る衝撃的な瞬間の裏側を締めくくった。