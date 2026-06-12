6月7日に関東甲信・東海で「梅雨入り」となりました。北陸・東北も次第に梅雨らしくなるでしょう。6月下旬から7月上旬にかけての気温は全国の広範囲で平年より高くなるとみられ、より蒸し暑くなるでしょう。雨量は、平年を上回る地域が多い見込みです。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北海道の天気は数日の周期で変わるでしょう。東北では、例年と同様にくもりや雨の日が多い見込みです。

【気温の傾向】

6月13日から6月19日頃にかけての気温は、北海道で「平年より高い」でしょう。東北では「平年並みか高い」見込みです。6月20日から6月26日頃にかけての気温は、北海道日本海側・東北日本海側で「平年より高い」でしょう・北海道太平洋側・オホーツク海側・東北太平洋側では「平年並みか高い」見込みです。6月27日から7月10日頃にかけての気温は、北海道で「平年並みか高い」でしょう。東北では「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道で「ほぼ平年並み」でしょう。東北では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【平年の梅雨入り】

東北北部 6月15日頃

東北南部 6月12日頃

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

例年と同様にくもりや雨の日が多いでしょう。前線や湿った空気の影響をうけやすく、降水量は平年より多くなる可能性があります。

【気温の傾向】

6月13日から6月19日頃にかけての気温は、北陸で「平年並みか高い」でしょう。関東甲信・東海では「平年並み」の見込みです。6月20日から6月26日頃にかけての気温は、北陸・東海で「平年より高い」でしょう。関東甲信では「平年並みか高い」見込みです。6月27日から7月10日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、東日本各地で「平年より多い」でしょう。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。

【平年の梅雨入り】

北陸 6月11日頃

【2026年の梅雨入り】

関東甲信 6月7日に梅雨入り発表

東海 6月7日頃に梅雨入り発表

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

例年と同様にくもりや雨の日が多いでしょう。前線や湿った空気の影響をうけやすく、降水量は平年より多くなる可能性があります。

【気温の傾向】

6月13日から6月19日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並み」でしょう。6月20日から6月26日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。6月27日から7月10日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿で「平年より多い」でしょう。中国・四国・九州では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。

【2026年の梅雨入り】

近畿 6月4日梅雨入り発表

中国 6月4日梅雨入り発表

四国 6月2日梅雨入り発表

九州北部 6月4日梅雨入り発表

九州南部 6月1日梅雨入り発表

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美では、期間の前半（6月26日頃まで）は、くもりや雨の日が多く、期間の後半（6月27日から7月10日頃）は晴れる日が多いでしょう。沖縄では例年と同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

6月13日から6月19日頃にかけての気温は、奄美では「平年並みか低い」でしょう。沖縄は「平年並み」の見込みです。6月20日から6月26日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並み」でしょう。6月27日から7月10日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【2026年の梅雨入り】

奄美 5月3日梅雨入り発表

沖縄 5月4日梅雨入り発表

【平年の梅雨明け】

奄美 6月29日頃

沖縄 6月21日頃

■期間中の日最高気温平年値

【北日本】6/13→7/12

札幌 21.3℃〜24.8℃

青森 21.7℃〜25.3℃

仙台 22.8℃〜26.0℃

【東日本】6/13→7/12

新潟 24.6℃〜27.8℃

東京 25.6℃〜29.5℃

名古屋 27.3℃〜30.8℃

【西日本】6/13→7/12

大阪 27.7℃〜31.3℃

広島 27.1℃〜30.4℃

高知 27.0℃〜30.5℃

福岡 26.9℃〜30.7℃

鹿児島 27.2℃〜31.6℃

【奄美・沖縄】6/13→7/12

名瀬 28.8℃〜32.4℃

那覇 29.3℃〜31.9℃

■1か月予報（6月13日〜7月12日のまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本: 20%・30%・50%

東日本: 10%・40%・50%

西日本: 10%・40%・50%

奄美・沖縄: 20%・40%・40%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）: 30%・30%・40%

北日本（太平洋側）: 30%・30%・40%

東日本（日本海側）: 20%・30%・50%

東日本（太平洋側）: 20%・30%・50%

西日本（日本海側）: 20%・40%・40%

西日本（太平洋側）: 20%・40%・40%

奄美・沖縄 : 30%・30%・40%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）: 30%・40%・30%

北日本（太平洋側）: 30%・40%・30%

東日本（日本海側）: 30%・40%・30%

東日本（太平洋側）: 30%・40%・30%

西日本（日本海側）: 30%・40%・30%

西日本（太平洋側）: 30%・40%・30%

奄美・沖縄 : 30%・30%・40%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）