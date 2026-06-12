【KEY TO LIT 初の地上波特番】「キテレツキテル!?」メンバーの素顔を暴く二択ゲームや恋愛リアリティーショーに挑む！6月13日(土) 深夜1時25分から！

テレ東では、6月13日(土)深夜1時25分より、「キテレツキテル!?」を2週連続で放送することが決定！

本番組は、これから輝くスターになるために、その際立つ最強の個性を世間の皆さんにもっと知ってもらいたい！という、KEY TO LITの魅力を存分に伝える番組です。岩粼大昇・井上瑞稀・中村嶺亜・猪狩蒼弥・佐々木大光の5人からなるKEY TO LITは、圧倒的なパフォーマンス力にメンバー全員が幅広く活躍する実力派グループ。そんな彼らが、メンバーの素顔を暴く二択ゲームや恋愛リアリティーショーに挑みます！

第1話（6月13日放送）は、女性の気持ちや恋愛観にまつわる究極の二択ゲームにメンバーが挑戦。多数派を選んだメンバーだけが、銀座の超高級グルメや最新アクティビティを堪能できる一方、少数派にまわったメンバーには「食事なし＆ほぼ画面に映らない」というバラエティーの洗礼が…！さらに最後には大物ゲストも登場！？果たして最もキテレツなメンバーは誰なのか！？

第2話（6月20日放送）は、5人が自信満々にキザなデートを繰り広げる恋愛リアリティーショー。ラストは5人でBBQデート、そして焚き火を囲んでのガチの告白タイムへ！果たして結果は…！？

KEY TO LITにとって記念すべき、初の地上波特番にぜひご期待ください！

©テレビ東京

≪出演者コメント≫

【KEY TO LIT】

■岩粼大昇

僕たちにとっての初めての特番で、KEY TO LIT全員の個性がしっかり見えて、5人の関係性もグッと深まったと思います。またこのチームで面白いことができたら嬉しいです。めちゃくちゃいい仕上がりになっていると思うので、ぜひ皆さん観てください。



■井上瑞稀

KEY TO LITのグループ名が入った番組ができることが、すごくうれしかったです。僕たちも手探りの中、体当たりで全力で挑んだので、一人でも多くの方に観ていただきたいですし、いつも応援してくださっているファンの皆さんにも楽しんでもらえたらなと思います。まだKEY TO LITは“キテ”ないんです。番組タイトルのように「キテレツキテル」と言われるように頑張ります。



■中村嶺亜

初めてKEY TO LITの特番が決まった時は、うれしさと同時にドキドキもしていました。でも現場の雰囲気がすごくあたたかくて、楽しくリラックスして撮影ができました。たくさんの方に届いて、また番組が継続してできるようになれば嬉しいなと思います。



■猪狩蒼弥

僕たちの空気感や、5人で一緒に積み上げてきたものを、テレビならではのKEY TO LITとして、ぜひ楽しんでほしいと思います。ファンの皆さんのおかげでこうしてたくさんのお仕事ができていて、皆さんの力に助けられていると日々痛感しています。ぜひ番組を一緒に盛り上げてもらえると嬉しいです。



■佐々木大光

KEY TO LITのいいところがリアルに出ているので、そこを皆さんに愛して、楽しんでほしいです。僕たちの奇想天外なところがストレートに伝わる番組になっているので、たくさんの方に観ていただけると嬉しいです。



≪スタッフコメント≫

■プロデューサー：穂苅雄太（テレビ東京）

KEY TO LITがさらにキテルグループになって、「最近KEY TO LITってキテルよね！」と、どこでも言われるグループになってほしいという願いを込めて、「キテレツキテル⁉」というタイトルにしました。

次に繋がるようにTVerでたくさん観ていただけたら幸いです。

時代が奇天るぜ烈GO！！！！

©テレビ東京

≪番組概要≫

【タイトル】 キテレツキテル!?

【放送日時】 2026年6月13日（土）深夜1時25分～深夜2時10分

2026年6月20日（土）深夜1時25分～深夜2時10分

【放送局】 テレビ東京

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

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【出演者】 KEY TO LIT（岩粼大昇、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光）

【公式SNS】 X：@tx_ktl

Instagram：@tx_ktl

【番組HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/keytolit/

【ハッシュタグ】 #キテレツキテル