◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）

第６７回宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神）の出走馬１８頭と枠順が１１日、確定した。馬券は１２日１８時３０分からインターネット投票で発売される。

４９年ぶりの偉業に追い風だ。ミュージアムマイルは２番枠に決定。前年の有馬記念制覇から直行で勝てば７７年のトウショウボーイ以来だが、くしくも同馬がグランプリを連勝したのも２番枠だった。友道助手は「極端な大外じゃなくて良かったです。（昨年の）有馬も４番で内めでしたしね」と安堵（あんど）。「ロスなく内めで運んでくれたら」とイメージした。

今春はドバイ・ターフを情勢不安により断念。香港のクイーンエリザベス２世Ｃは、現地の歩様検査をクリアできない可能性があり、取りやめた。レースは約半年ぶりとはいえ、完全に休養していたわけではない。同助手は「休まずに栗東でも乗っていましたからね。調教は重ねてきたので、その成長はあるのでは」と心配のない様子だ。

１０日の最終追い切りは栗東・坂路でびっしり。反応も良く、先週からの上昇を示した。同助手は「いつもより強めに乗りました。動きは十分です。見た目もガッチリしてきましたね」と手応え十分。昨年の最優秀３歳牡馬が、４歳初戦の春のグランプリで輝きを放つ。（水納 愛美）