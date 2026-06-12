「原点＝Jリーグ」のストーリーを可視化したTシャツやタオルマフラー

日本サッカー協会（JFA）とJリーグは6月10日、ワールドカップおよび2026/27シーズンのJリーグ開幕に向けた共同プロモーションの実施を発表した。

限定グッズも公開され、「タオマフ絶対欲しい」「タオルめっちゃいい」など注目を集めている。

プロモーションのコンセプトは「街の誇りを、世界へ。」。地域に根差したクラブで育った選手たちが、日本代表として世界に挑むストーリーを通じて、日本サッカーの基盤としてのJリーグの価値を発信する。ワールドカップによる関心の高まりを活用し、日本代表とJリーグを一体的にアピールしてファン層の拡大を目指す。

注目されるのは、今後の展開として発表された日本代表とJリーグのコラボグッズだ。「原点＝Jリーグ」のストーリーを可視化するため、代表選手の歴代所属Jクラブを組み合わせた特別企画商品を展開する。「メンバーTシャツ」「タオルマフラー」などの限定デザインが公開されると、「タオマフ絶対欲しい」「タオルめっちゃいい」「こんなん買うしかない」「またお金が飛んでいく」など反響も呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）