◇W杯北中米大会1次リーグA組第1戦 メキシコ 2―0 南アフリカ（2026年6月11日 メキシコ市）

開催国メキシコが南アフリカとの開幕戦を2―0で制し、白星スタートを切った。

約8万人の大観衆がスタンドを埋めた中、前半9分にFWキニョネス（アルカディシア）が大会1号弾。GKからパスを受けた相手DFのボールコントロールが乱れたところにMFリラ（クルスアスル）がプレスをかけ、こぼれたボールをキニョネスが拾って右足でGKの股下を抜く強烈な先制弾を決めた。今季サウジアラビア1部で33得点を挙げ、32点のトニー（イングランド）と28点のC・ロナウド（ポルトガル）を抑えて得点王に輝いたストライカーが勝利を呼び込んだ。

殊勲のキニョネスはコロンビア出身。南アフリカ戦での活躍を伝えたメキシコ版ESPNによれば、地元クラブのU―17チームで全国大会に出場した際に1試合17得点という離れ業を演じ、2015年にメキシコのUANLティグレスから勧誘を受けて加入。ゲリラ組織による紛争を避けるためでもあったという。U―20コロンビア代表も経験してA代表からの誘いをあったが、プロとしてのキャリアを築いて平穏な生活を手に入れたメキシコに感謝の気持ちを示すため、23年にメキシコへの代表変更を選択。29歳で果たしたW杯デビュー戦で価値あるゴールを決めた。