女性4人組「新しい学校のリーダーズ」のKANON（24）が12日までに自身のインスタグラムを更新。平成の歌姫との“ラブブ・デート”を公開した。

「くみさんとラブブの記念展へ〜ランチしたりお家にお邪魔させていただいたり仲良くしてもらってます いつも楽しくて時間が足りない」と、倖田來未とのラブブの記念展でのデート・ショットをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「素敵な関係」「ええええ凄すぎる」「ラブブ！！！！すごい量」「デートじゃん」「二人ともかわいい」「いい笑顔 憧れの倖田來未さんとデートできて良かったね」「美人 2人さん」などの声が寄せられている。

新しい学校のリーダーズは、2015年に当時高校生だったMIZYU（みぢゅ、27）、中学生だったRIN（りん、24）、SUZUKA（すずか、24）、KANON（かのん、24）で結成。

セーラー服姿と「個性と自由ではみ出していく」の合言葉に活動し、20年に人気に火が付いて、米国が拠点のレーベルと契約、世界デビューした。

同年にリリースした「オトナブルー」が海外から“逆輸入”される形で、日本でも大ヒット。特にメロディーに合わせて首を左右に振る“首振りダンス”が大バズリした。