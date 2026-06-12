4回結婚して4人の夫に先立たれ…「死神」と呼ばれた女性が「夫の親族」から浴びせられた心ない「誹謗中傷」

４人の夫に先立たれた

神奈川県某所。中村美穂さん（仮名・57歳）は有名観光地の外れにあるマンションで独り暮らしをしている。

人当たりも良く、地域のボランティア活動に積極的に参加するなど、近隣住民からの評判も良い美穂さんだが、その穏やかな佇まいからは想像できないほどの過酷な人生を送ってきた。彼女はこれまでに4回結婚し、4回とも夫に先立たれるという不幸に見舞われている。

周囲の人間から「生命保険金目当てにダンナを殺したんじゃないか？」「生命保険会社から目をつけられている」などと口さがない噂を流されたこともある。もちろんそういった事実はない。だが、周囲は口をつぐもうとはしなかったという。

「今では『死神』と呼ばれるようになりました。『美穂さんと結婚した男はみんな早死にする運命にある』というわけです。愛する夫を相次いで亡くしたのに、こんなふうに言われるなんて……」

そう苦笑いを浮かべる美穂さん。彼女の結婚遍歴は以下の通りだ。

最初の結婚は24歳の時だった。

短大を卒業後、知り合いの経営するバス会社でバスガイドとして働いていた美穂さんは、得意客だった40代の資産家A氏に見初められて結婚。親子ほどの年齢差があったせいか、A氏は美穂さんを妻というよりは娘のように可愛がり、夫婦は仲睦まじく暮らしていた。だが、結婚して4年目にA氏は病死してしまう。

「胃がんでした。見つかった時はもう末期だったので、夫の希望ですぐに緩和ケアに切り替えました。最初から最後までずっと一緒にいられたので、夫婦ともに悔いのない時間が過ごせたと思っています」（美穂さん、以下鉤カッコ内は同）

A氏は48歳で亡くなり、美穂さんは28歳という若さで未亡人になる。

夫の親族からの「誹謗中傷」

子どもがいなかったこともあり、A氏の億単位の遺産はすべて美穂さんが相続するのだが、これにA氏側の親族が噛みついた。

「夫の親族は結婚当初から私のことを『財産狙い』呼ばわりしていましたので、『やっぱり！』という感じでした。確かに手遅れになるまで夫のガンに気づかなかったのは、夫の健康管理をするべき妻としての落ち度かも知れませんが、『財産がほしくて、わざと夫の異変に気付かないフリをした』とか、『夫がガンになるように仕向けた』とか、根も葉もない憶測で誹謗中傷を受けました」

傷ついた美穂さんはA氏と暮らした邸宅を売却し、親友が暮らす他県に転居。「気分転換になれば」と親友の経営する喫茶店で働いていた時に、常連客だった40代のB氏と交際を始め、1年後に再婚する。

「私が33歳で夫が42歳の時です。夫の実家は小さな町工場を経営しており、義両親と同居して毎日楽しく暮らしていました」

結婚してすぐに長女を授かり、年子で長男も授かった。高齢の義両親は孫たちを可愛がり、美穂さんとB氏の夫婦仲も円満。工場の業績も良く、誰の目から見ても幸せだったが、一家を突如として不幸が襲う。

「夫が出張先で交通事故に遭い、帰らぬ人となりました」

その日、B氏の出張先は台風の影響で暴風雨に襲われていた。本来ならば安全のためにも帰宅を延ばすべきだったが、長女が体調を崩して高熱を出しており、B氏は心配のあまり家路を急いだと思われた。

「その途中で事故に遭ったんです。視界が悪かったこともあって、スリップしてセンターラインを越えて来た対向車をよけきれなかったみたいです」

警察から連絡を受けた美穂さんが現地の病院に駆け付けるのだが、B氏が目を覚ますことはなかった。

「結婚して5年目のことです。4歳と3歳の子どもを抱えて、途方に暮れそうになりましたが、亡くなった夫の分まで子どもたちをしっかり育てて、義両親に親孝行をしようと自分を奮い立たせました」

そう話す美穂さんだが、残念ながら、彼女の健気さは義両親には届かなかった。

「夫は一人っ子で溺愛されて育ちましたので、義両親は夫の死を素直に受け入れることができなかったのでしょう。『子どもさえいなかったら、息子は無理して家に帰ろうとはしなかった』とか『結婚なんてしなければ、出張してまで仕事をする必要はなかった』と言われました。本心じゃなかったにせよ、二人のそういった態度に私も子どもたちも傷つきました」

「三度目の正直」に賭けた

悲しみに追い打ちをかけられる形になった美穂さんと子どもたちは、B家を出て美穂さんの実家に戻る。

二度にわたって夫に先立たれた可哀想な娘と、父親を亡くし、父方の祖父母にも疎まれるようになった幼子二人を美穂さんの両親は腫れ物に触れるように扱った。

「その気遣いがかえって負担で、実家の居心地は良くありませんでした」

そして2年後、40歳になった美穂さんは「不惑記念」と銘打たれた中学時代の同窓会に出席し、当時の元カレC氏と再会。離婚歴のあるC氏と未亡人の美穂さんはお互いの身の上話をするうちに意気投合し、42歳の時に美穂さんは再再婚する。

美穂さんの過去を聞いたC氏の身内は「二度あることは三度あると言うし……」と結婚に難色を示したが、C氏自身や友人たちが「三度目の正直にすればいい！」と後押ししてくれた。

「私も三度目の正直に賭けたんです」

小学生になった美穂さんの連れ子たちとC氏の親子関係も順調に構築された。だが、順風満帆だった結婚生活が3年ほど過ぎた頃、またもや悲劇が訪れる。

後編記事『4人の夫と死別して「死神」と呼ばれた女性…新たな男性からプロポーズされるも「5度目の結婚」に悩む理由』に続く。

【つづきを読む】4人の夫と死別して「死神」と呼ばれた女性…新たな男性からプロポーズされるも「5度目の結婚」に悩む理由