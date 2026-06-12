「中国人が神さま扱いする日本人」デンソーの原さんとは一体…頭が上がらない”日本の大発明”QRコードを歴史

中国は「古代世界の4大発明（火薬・羅針盤・紙・印刷術）はわが民族によるものだ」と誇っている。

だが私は、中華文明最大の発明は、漢字だと思う。日本を含め、アジア諸国に及ぼした影響は計り知れない。「ただ漢字だけが、いまもなお不死鳥のように生き残っていて、その巨大にして旺盛な生命力は、容易に枯渇をみせようとしない」︱日本の漢字研究の第一人者・白川静博士は、著書『漢字』で喝破した。

中国人にとってQRコードは「21世紀の漢字」

そんな中国人が、「21世紀の漢字」とも呼んでいるのが、QRコード。スマホ決済からSNSの「微信」（WeChat）まで、14億国民の日常生活は、いまやQRコードがないと成り立たない。

それなのに、中国から「QRコードの発明」を誇る声は、とんと聞こえてこない。それもそのはず、これは原昌宏氏ら日本人の発明なのだ。トヨタの関連会社であるデンソーの社員たちである。

「21世紀の漢字」は、どうやって生まれたのか。愛知県刈谷市にあるデンソー本社のデンソーミュージアムを訪ねた。

入り口にドーンと年代物の自動車が置かれている。迎えてくれた麻弘知館長がにこやかに語る。

「わが社は戦後すぐの1949年に、トヨタから分離して創業しました。それでガソリン不足の時代にも対応できるようにと、『デンソー号』というEV（電気自動車）を販売したのです。創業時から発明の精神にあふれていました」

なぜ特許使用料をガッポリ取らなかったのか

展示場を進んでいくと、ありました、QRコード。原氏の顔写真も小さく飾られている。

「1990年代になって、自動車業界は大量生産から多品種少量生産の時代へとシフトしました。工場でも、一つの製品に対して読み取るバーコードが10個以上になった。

そこで情報量を多くして、360度どこからでも高速で読み取れ、汚れや破損にも強いものをということで発明したのが、QR（クイック・レスポンス）コードでした。世界中の印刷物を調査し、コード内に四角い形をした『切り出しシンボル』を入れるなどして『最も出現率が少ない図形』を完成させたのです」

そう言われてみると「Qチャン」は、単純なようで複雑な「貌」をしている。

QRコード最大の謎は、気前よく世界に開放したことだ。特許使用料をガッポリ取っていれば、トヨタ並みの収入を得たかもしれないのに……。

「1994年に特許を出願しましたが、世界中の人々に使ってもらうことこそが技術者の使命と考えたのです。中国人の来館者は『日本人の発明だったの？』と一様に驚きます。昨年、原が訪中した際には、神様のような扱いを受けたんですよ」

古代に日本人は漢字を導入して文明開化し、現代は中国人がQRコードを利用して経済発展している。日中は戦略的互恵関係、持ちつ持たれつだ。

【こちらも読む】『中国に弱みを握られたイーロン・マスクの限界…「台湾有事」でも中国にベッタリ』

「週刊現代」2026年6月22日号より

【こちらも読む】中国に弱みを握られたイーロン・マスクの限界…「台湾有事」でも中国にベッタリ