仕事ができる人が「やらない」、たったひとつのこと

何事も初動が大切です。仕事の「開始直後」の状態は、その後のパフォーマンスに大きな影響を及ぼします。午前中なら「仕事をはじめた直後」、午後なら「昼休み明け」。このとき、理性（集中力）が一時的に高まるため、このタイミングの過ごし方が、それぞれの時間帯のパフォーマンスを左右します。

本記事は竹林正樹著『すぐやる人の脳のクセ！科学的に自分を動かす62のコツ』(飛鳥新社)より再編集したものです。

最初のタスクは「監督業務」

脳は、マルチタスクが大の苦手です。私たちの脳は、「走る」「止まる」「考える」「整理する」のように、行動を明確に分けないと、業務はミスだらけでアイデアも思い浮かばないといった「二兎追うものは一兎をも得ず」の現象が起きるのです。

行動経済学の観点から、朝一番にやるべきことは、1日の仕事の割り振り（自分への監督業務）です。理性が冴えている朝は、その日のタスクを見渡し、優先順位を決めて、効率よく進めるための作戦を立てる絶好のタイミングです。何より、世界の研究から午前中はセルフコントロールが働き、不正やズルが起きにくいことが示されています。つまり、公平な判断ができる時間帯に、ルーティンワークで疲れてしまうのはもったいないのです。

私は、顧問先企業に1日のタスクを緊急度に応じて、次の4つに分類することを推奨しています。

A：今すぐにやらなくてはいけない。

B：今日中に完了すればよい。

C：数日中に完了すれば大丈夫。

D：しばらく放置しても大丈夫。

このように、明確に区別しておかないと、Dのタスクに時間を費やし、夕方になってからAのタスクを行い、「締切に間に合わない」といった事態を招きかねません。脳が冴えている仕事のはじめに、プレイヤーではなく監督に徹する。

タスクを細かく区切る

締切まで時間があると、現在バイアスや楽観性バイアスが強く働き、「まだ大丈夫」と先延ばしにしたい誘惑に駆られます。これは、小学生時代の夏休みの宿題と同じ現象です。子供のときの過ちを、大人になっても繰り返してしまっているのです。

しかし、タスクの細分化と小さな締切（スモールステップナッジ）を設定することで解決できます。それを証明する面白い実験を紹介します。大学の授業で、学生に3回のレポート提出を課しました。学生はランダムにA〜Cの3グループに分けられました。

グループA：1か月後に3本まとめて提出。

グループB：最初の2回の提出日は自分で設定し、3回目は1か月後に提出。

グループC：10日ごとに1本ずつ、合計3本提出。

その結果は、次のようなものでした。最も提出率が高く、レポートの質もよかったのはグループC。最も成績が低く、未提出が多かったのはグループAでした。

この実験から、自分のペースで進められる環境が整っていても、私たちの直感は「今じゃなくていい」と判断し、先延ばしを選んでしまうことがわかりました。そして、最初から中間の締切を細かく設定していたほうが、モチベーションが保たれ、パフォーマンスも向上し、最終的な締切を守れる可能性が格段に高まることも証明されたのです。

さらに効果を高めたいなら、上司や仲間にあらかじめ締切を宣言しておく（コミットメントナッジ）のもオススメです。他者の目が入ることで、自分との約束を守ろうとする意識が高まり、実行率が格段に上がります。締切がある物事は、「分割」と「宣言」がカギに。

メールは定型文で即レスする

「メールの返信は早いほうがいい」とか「仕事ができる人は即レス」などと言われます。でも、多くの人ができていません。

よく考えてみると、すぐに返信する際に必要な行動は、「本文を書く」「送信する」の2つの作業だけです。一方、返信を後回しにすると、「未送信メールを探す」「読み直す」「遅れたお詫びを書く」「本文を書く」「送信する」という5つの作業が生じます。それでも後回しにしてしまうのは、摩擦バイアス（小さな面倒があるだけで行動するのをやめてしまう心理）の影響です。

私はユーザー辞書登録を使い、定型文を設定しています。たとえば、「かんしゃ」と入力すると、「メールありがとうございます。下記、承知しました。よろしくお願いします。竹林正樹」と定型文が表示されます。「とりいそぎ」と入力すると、「取り急ぎ受け取りました。ありがとうございます。後ほどゆっくりと返信させていただきます。竹林正樹」と定型文が表示されます。面倒くさがりやの私でも簡素化ナッジを使うことで、全文を毎回打つ手間を省いて、行動のハードルを下げることができました。

そのおかげか、取引先の人からは「まめな人」と思われているようです。ビジネスシーンでは、丁寧な返信が1週間後に来るより、用件だけを書いた瞬時の返信のほうが助かりますよね。メール返信のハードルは「定型文」で下げられます。

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