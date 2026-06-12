生き残るのは一社？　間もなくAI過熱投資を終焉させトップ四社を淘汰に追い込む、進化するほど生産性が低下する「AIのパラドクス」

ホルムズ海峡の封鎖で石油が高騰し、暮らしはきつくなる一方だ。だが、他方、AIブームは膨らみ続ける。日本でも余恵の風が吹いているようだ。少なくともこれまでのところは、そう見える。

近づく生存を懸けたAI四社の決戦

ビッグ・テック 4の2026年第一四半期の売上は、アマゾン1815億ドル、グーグル1099億ドル、マイクロソフト829億ドル、メタ563億ドルを記録した。

これらビッグ・テック 4をIT開発の「親」とすると、「子」に当たるAI開発業者の四社（AI lab 4）では、どうなっているか。2026年第1四半期に集めた資金額の順位は、オープンAI（チャットGPT）1220 億ドル、グーグル（ディープマインド）357億ドル、アントロピック（クロード）300億ドル、xAI（グロック）200億ドルと伝えられる。

一方、売り上げはアントロピック（クロード）、オープンAI（チャットGPT）、xAI（グロック）、グーグル（ディープマインド）の順と推定される。資金額と順位が入れ替わっていることに注目しなければならない。つまり、アントロピックが顧客を集め急成長し、一位に躍進したのだ。

だが、いずれの社もまだ投資に見合った売り上げがない。業界全体として、投入と算出の差、いわば赤字幅が大きくなりつつあるのは確かだろう。そろそろAIで利益を生むようにしないと、淘汰される企業が出る段階が近づいてきたのではないか。

いまプログラミングの現場で何が起こっているか

AIの売り上げでアントロピックがトップに躍り出たのは、同社が開発した「クロード・ミュトス」が、ソフトウエアの欠陥を見つけ、それを修正して、ハッカーの襲撃から護るという点で、最近注目されるようになったからだ。だが、この分野はAI販売の決戦場ではない。

AI業界の先行きを決める売り上げの差は、プログラミングを補助する力の差によって生ずることになるだろう。より高い料金が課せられるのは、この分野だからだ。他のサービスは、やがてオマケになるかもしれない。

ところが、実際にAIをプログラミングに使ってみると、どの社のものでも、単純なソフトウエアを書くには支障はなくなったようだが、もっとも使いたい規模が大きく複雑なソフトウエアが対象となると、逆に生産性が落ちる例が伝えられる。パラドクス（逆説）だ。

なぜ宣伝ほど生産性が上がらないのか

AIがユーザーの言うことを聞かないので「腹が立つ」と、ベテランのプログラマーほど文句をつける。依頼（プロンプト）と結果が違うので、依頼を何度もやり直す。それで時間を空費して、生産性が上がらないどころか、逆に下がる。ベテランほど、そうなってしまう。

というのは、ベテランのプログラマーになるほど、依頼が大きく複雑になり、AIにとっては、依頼から逸れてしまいやすくなり、期待に応えられなくなるからだ。

ざっくり言えば、ヒトの言語は多義的で、プログラムの命令は一義的で、本来的に常に合致するとは限らず、必ず合致させるということは根本的に不可能なのだ。

ヒトの側でも、またAIの側でも、仕事をせまく区切って、いちいち結果を確認しあって（ここでは「ミュトス」の一部の能力が使える）、少しずつ積み上げていくように、仕事を進める体制を組むしか手がないだろう。逆に言えば、ここまでAIが進歩したと言えるのかもしれない。

過熱投資の終わりで脱落企業がどこで出るか

2026年第1四半期にAI四社がかき集めた資金額は、世界のベンチャー資本市場の扱い高の実に80%を占めたのだ。一極集中も甚だしく、将来の伸びに僅かでも疑問符が打たれると、たちまち資金の撤収の波が起こるだろう。すでにそのようなささやきが聞かれる。

資金の枯渇で、開発が停滞し、打撃を受けるのは、当の本人たち、AI四社で、親に当たるビッグ・テック、つまり、アマゾン、グーグル、マイクロソフト、メタは資金が豊富だから、あまり響かない。

そして何が起きるか。AI四社のうちの一社は計算設備を貸すクラウドに転向する。もう一社は技術で遅れをとり、客を失って消える。残る二社が得意分野によって棲み分けるか、技術で負けたほうが消え、一社だけが残る。冷静にソロバンをはじけば、これが順当なシナリオだろう。

シナリオの結末がどう転ぼうが、確実に巻き添えをくらうのは、アジアのどの国か、どの業種か、絵柄はかなり見えてきつつあるのではないか。韓国、日本、台湾、半導体、半導体製造設備、発電設備……これらの名は、パラドクスではなく、コンヴェンション（通説）として出てくるだろう。

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