「完全養殖」を続けるとウナギは「奇妙な進化」を遂げる…家畜化がもたらす嬉しい効果

2026年5月29日、あるニュースが世間を賑わせた。世界で初めて、完全養殖によるウナギのかば焼きが一般向けに試験販売されたのだ。日本橋三越本店で販売された完全養殖ウナギの価格は1尾あたり約5000円。決して安くはないが、絶滅危惧種に指定されているニホンウナギを天然資源に頼らず安定的に供給できる道が開けた意味は大きい。

稚魚1尾あたりの生産コストは、2016年度には4万円だったが、現在では1800円まで削減された。それでも天然のシラスウナギの3〜4倍の値段だが、技術開発は着実に進んでいる。

この完全養殖のさらなる効率化とコスト削減に向けて、今、注目を集める研究がある。東京大学の神田真司准教授が発見した、魚独自の生殖制御ホルモン「コレシストキニン（CCK）」だ。半世紀にわたる「常識」を覆したこの研究によって、完全養殖技術は飛躍的にアップデートされるかもしれない。

家畜化で起きる「不思議な進化」

前編、中編では繁殖技術の話をしてきましたが、完全養殖を成功させるには実は繁殖技術だけでは不十分で、もう一つ極めて重要なプロセスがあります。それが「育種」、つまり「家畜化」です。

完全養殖される魚は、最終的に人に「選ばれて」出荷されますよね。すると、何世代も経るうちに「選抜育種」と呼ばれる自然選択が進んでいきます。

たとえば、イネやコムギなんかでも寒さに強い個体や収穫量が多い品種が地域や文化に合わせて選ばれていき、遺伝子改変を行わなくても特定の性質をもつ個体が増えていきます。

同様にウナギでも、選抜育種が進みます。面白いのは、ウナギの完全養殖の場合、人間が意図していなくてもいつのまにか性質が変わっていくのです。

どういうことか説明しましょう。自然界で生きる魚にとって、危険な存在を回避する行動は生存に有利ですよね。警戒心が強い個体ほど捕食者から逃れやすく、子孫を残せる確率が高くなります。

しかし養殖池では、全く逆のことが起こります。養殖環境では人は餌をくれる存在であって、決して危険な存在ではありません。人が餌を与えに近くに来たとき、「今日は警戒して餌はいいかな」という慎重な個体もいれば、「餌だ！」と積極的に寄ってくる個体もいますが、大胆な（警戒心のない）個体のほうがより成長し、繁殖に有利な個体になるのです。

人を恐れずに餌を食べる個体ほど栄養をたくさん摂取でき、成長が早く、そして人間側からも商品として“いい個体”と見なされ、結果的に多くの卵を産んで子孫を残すことができます。

こうして世代を重ねるうちに、警戒心がなく、自然と人に懐くという「適応」が起きていくわけです。

実際、野生から採ってきた親魚から生まれた稚魚と、何世代も人工飼育を続けてきた系統の稚魚を同じ池で育てる実験をすると、こんなことがわかっています。

人が餌をやりに近づくと、養殖系統の魚は「餌だ！」と言わんばかりに近寄ってきます。ところが、野生由来の魚は同じ池にいるにもかかわらず、人の気配を感じると逃げ隠れしてしまうんです。

完全養殖をするうえで、これは生産性に大きく影響します。餌やりにストレスを感じない個体ばかりになると、与えた餌を効率的に食べて、成長速度が上がり、産卵数も増えるのでコストを大幅に減らせるのです。

完全養殖によってウナギの資源を守る

個人的にこの現象は面白いと思っていて、私たちにとって非常に馴染み深い犬や猫の家畜化と全く同じプロセスなんですね。

野生の狼やヤマネコを捕まえてきて、その子どもが生まれた瞬間から人間が育てても、ペットとして飼っている犬や猫のように人に懐くことはありません。何千年もかけて、人間と共生する環境の中で自然選択が働き、人に懐く個体が選抜されてきた結果、今の犬や猫があるわけです。

魚も完全養殖という人工環境の中で、「狼が犬になる」のと同じプロセスが進行する――生物の適応能力の高さを表しています。

完全養殖を本格的に実用化していくためには、この「家畜化」のプロセスを理解し、活用していくことが重要です。繁殖技術とともに、飼育環境に適応した系統を育てていく。この両輪が揃って初めて、持続可能な完全養殖が実現できるのです。

もちろん、これまで続けられてきた養殖ウナギも重要です。ただ、現状の養殖は天然のシラスウナギに完全に依存しているという問題があります。

ウナギは日本・中国・台湾など東アジアで需要が集中しており、各国が同じ資源を獲り合っています。サンマのように広範囲に分散していないため、あってはならないことですが、ある国、あるグループがルールを無視して獲りつくしてしまうと、すぐに絶滅させてしまえるほど脆弱な資源なんです。だからこそ、完全養殖による人工種苗の安定供給が、資源保護の観点からも極めて重要になってくるのです。

私は、養殖の魚をあえて選ぶこともしばしばあるくらい、養殖ものは脂がのっていて美味しいと思っています。今回の試験販売を皮切りに、いつか誰もが気軽に完全養殖ウナギを楽しめる日が来ることを、研究者として心から楽しみにしています。

【中編を読む】『定説を覆す、魚独自の「生殖制御ホルモン」を発見…完全養殖を飛躍的に進める驚きの研究結果』

【中編を読む】定説を覆す、魚独自の「生殖制御ホルモン」を発見…完全養殖を飛躍的に進める驚きの研究結果