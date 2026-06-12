6月6日から栃木県宇都宮市の市街地を徘徊し、住民たちをパニックに陥れた1頭の熊。その逃走劇は9日午後、麻酔銃によってついに決着した──。【前後編の前編】

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舞台となったのは、市内の住宅密集地だった。宇都宮動物園で飼育課長を務める磯哲雄さん（64）は、極度のプレッシャーの中で引き金を引いた。現場では一体何が起きていたのか。磯さんが緊迫の"その瞬間"を振り返る。

6月9日の午後2時頃、栃木県庁から宇都宮動物園の事務所へ出動要請が入った。磯さんは、麻酔の投薬を行う獣医とともに現場へと急行。住宅街は、警察や消防、そして大勢のマスコミが集まり、騒然としていた。

熊が逃げ込んだのは民家の庭先だったが、草木の影にいて、姿をはっきりと捉えることはできなかったようだ。磯さんが語る。

「私の使命はとにかく熊に麻酔銃を命中させることなので、自分の命の危険などを考える余裕はありませんでした。熊は興奮することなく落ち着いている様子でしたが、植物に隠れていて、目視で捉えられたのは胴体の一部分だけ。麻酔銃を撃つにはかなりの高難易度でした」（磯さん、以下同）

磯さんは5年前にも動物園周辺に出没した子熊に麻酔銃を撃った経験がある。その際も枝が邪魔になり、数発撃ってようやく命中したため、「動物園内と違い、屋外での麻酔銃は非常に難しい」と危惧していた。磯さんの予感は的中し、今回も最初の2発は上手く命中しなかった。

「次こそは」──覚悟を決めた磯さんは場所を移動し、高さ1.8メートルのフェンス越しから狙う作戦に出た。熊との距離は、わずか1メートルだ。

「あの熊なら2メートル足らずのフェンスなんて簡単に這い上がってこっちに来ることもできるし、逆方向に逃げる可能性もありました。麻酔銃を構えたとき、熊と目が合った。

最悪の事態も頭をよぎりましたが、後ろには警察官が何人も私をフォローするように構えてくださっていました。『最悪、熊が来ても逃げればいいか！』と腹をくくり、とにかく命中させることだけを考えました」

磯さんと対峙した際、熊に興奮した様子は見られなかったという。

「周囲の雰囲気を察知したのか、私が銃を構えても熊は興奮せず、どっしりと構えていました。私の考えですが、動物は撃たれる前に覚悟するものだと思っています。あのときの熊も、周りの状況を見て観念しているように感じました」

狙うは、ツキノワグマのトレードマークである胸のV字の白い模様。脂肪が厚く、熊へのダメージが少ない部位だ。磯さんが放った3発目の麻酔銃は、見事にその"V"を捉えた──。

後編では、磯さんが"熊を捕獲したその後"を明かす。

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