なぜ令和のいまも『寄生獣』のコンテンツ力は衰えないのか…原画展で見えた「プロの漫画家から”リスペクト”を受ける理由」

1989年に『モーニングオープン増刊』で連載開始。その後、連載の場を『アフタヌーン』に移し、1995年に完結して30年経った今なお、国内外の読者を惹きつけてやまない、岩明均氏による大傑作『寄生獣』。全世界発行部数は累計2500万部を超え、テレビアニメ、実写映画化もされている。

その熱狂ぶりは近年になっても変わらない。2024年にはNetflixオリジナルの韓国ドラマ『寄生獣 -ザ・グレイ-』が制作・配信されており、原作とは異なる完全オリジナルのストーリーということで話題を集めた。

「寄生獣展」平日でも200〜300人規模の行列が

そんな『寄生獣』の生原画400点以上を集めた、作品史上最大規模の原画展「寄生獣展」が6月6日より、同月21日まで横浜・ASOBUILD YOKOHAMA COAST（アソビル ヨコハマコースト）で開催中だ。

開催からまだ1週間も経たないにもかかわらず、SNS上では来場による絶賛の声が相次いでいるという。漫画作品の原画展であれば、来場したファンによる投稿が行われるのはごく普通の光景だろう。ところが、「寄生獣展」で特に目立ったのが、プロの漫画家や編集者、クリエイターからの支持が熱く、彼らによる感想や「絶対に行きたい！」といった投稿が非常に多かった点だ。

たとえば『寄生獣』と同じ『アフタヌーン』で連載していた漫画『ヴィンランド・サガ』の作者、幸村誠氏は自身のXにて、

〈今日は横浜の寄生獣展初日。昨日の関係者内覧会に行きそびれて「ま大丈夫でしょ当日券で」なんて軽い気持ちで会場へ行きましたら「指定のお客様でもう今日はいっぱいです」と。すごいぜ寄生獣！…シュウマイとハーバーを買って帰ります。〉

と、初日の盛況ぶりを驚きとともに投稿。同じく『アフタヌーン』で連載中の『スキップとローファー』の作者、高松美咲氏も自身のXで

〈寄生獣展行ってきました！ 原稿すばらしいのにネームも演出も良すぎて、結局展示なのに漫画として読んでしまうっていう…最高でした〉

といった漫画家ならではの思いを吐露していた。こうした一連の投稿もあってか、オープン初日から「寄生獣展」の口コミは瞬く間に広がり、現地スタッフの話によれば「平日でも会場直後は200〜300人規模の待機列ができるほど、予想以上の盛況ぶりです」とのことだ。

「主役は生原稿、展示内容はシンプルに」

そんな漫画家たちも絶賛する「寄生獣展」。その見どころは大きく分けて3つある、と語るのは同イベントに携わる講談社ライツ・メディアビジネス本部の上ケ市亜矢氏だ。

「1つ目の見どころは、本原画展の最大の特徴とも言える、400点を超える生原画の展示にあります。原画展の展示枚数としてはかなりの規模であり、この原画が『寄生獣』のストーリーに沿って展示されています。歩いても歩いても、視界には次の原画が迫りくる。そんな贅沢感が味わえます」

ちなみに『寄生獣』は、コミックスで全10巻。1巻あたりが約220ページとすると、ストーリー全体のおよそ5分の1の原画が展示されている計算だ。展示物を通して当時の感動を再び味わうことができるのも、来場者の心を揺さぶる要因になっているのだろう。

見どころの2つ目は、「あえて展示内容はシンプルにしている」という点だ。上ケ市氏が続ける。

「昨今の原画展では、意匠を凝らした造形物などを展示することで、来場者を楽しませるパターンも多くありますが、『寄生獣』はせっかくの生原稿なので、何よりもその原画たちが際立つつくりにしています」

一方で、シンイチこと主人公・泉新一が投じた石によって胸に穴が開き、死亡してしまうパラサイト、島田（秀雄）の死体がひっそりと展示された小部屋もある。そこには『ここから先は過激が表現があるぞ！！』という不気味な横断幕が。くぐり抜けた先にある“それ”は、とてもリアルで――。過度な装飾のないシンプルな展示が、かえって来場者の恐怖感や興奮をより一層駆り立てるというわけだ。

『進撃の巨人』作者もリスクペクト

そして最後の見どころとして、豪華作家陣や寄生獣ゆかりの著名人25名（※）のお祝いのサイン色紙にも注目したい。実際、現地では開催時間中、この色紙を展示したコーナーの前に長蛇の列ができるほど。

※「寄生獣展」公式Xの投稿〈記念色紙を寄稿いただいた豪華作家陣、寄生獣関連著名人の皆様〉より引用

諫山創先生／石川雅之先生／石黒正数先生／植芝理一先生／うめざわしゅん先生／遠藤浩輝先生／太田モアレ先生／奥浩哉先生／熊倉隆敏先生／桜井画門先生／沙村広明先生／高松美咲先生／つるまいかだ先生／PEACH-PIT先生／ひぐちアサ先生／平本アキラ先生／藤島康介先生／真島ヒロ先生／皆川亮二先生／山口つばさ先生／幸村誠先生

島粼信長さん／平野綾さん／染谷将太さん／岩井勇気さん（ハライチ）

各色紙のイラストやコメントからは、前述のSNSでの投稿に負けぬ劣らぬ、それぞれの『寄生獣』への愛と敬意が伝わってくる。たとえば、世界的な大ヒット作品『進撃の巨人』の作者で知られる諫山創氏のサイン色紙には、こんなコメントが添えられていた。

〈寄生獣展開催おめでとう御座います!! なんといっても、僕は投石で敵を倒すシーンがたまらなく好きです 何故なら、それまで信じていた物語の楽しさの価値観を変えられたからです〉

『進撃の巨人』にも、登場する獣の巨人が投石で攻撃を行う迫力ある名シーンがあるが、『寄生獣』の投石シーンとの関係性に思わず妄想が膨らむばかり。まさに諫山先生から岩明先生へのリスペクトがひしひしと伝わるようなコメントだ。

開催終了まであとわずか。“心に余裕（ヒマ）がある”方は、ぜひ一度来場してみてはいかがだろうか。

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