【アップデートストライキ#2】ダイアンが登場！多岐にわたるテーマでトーク弾む【独占カット】
オリジナルバラエティー「オードリー若林 in アップデートストライキ〜時代的に言いにくいおじさん芸能人のリアルな本音〜」の#1、きょう12日からDMM TVにて独占配信を開始。今や地上波バラエティーで見ない日はないオードリー若林正恭と井ノ原快彦が超強力なおじさんMCとしてタッグを組み前代未聞のおじさん番組が始動。オリコンニュースでは、収録レポートを交えながら各話について伝えていく。今回は#2を届ける。
【独占カット】初回は…松岡昌宏＆春日俊彰が登場
オープニングでは、若林と井ノ原が#1の充実した収録を振り返る場面も。そんな中、#2は春日俊彰に加えて、ダイアンのユースケ（49）と津田篤宏（49）がコンビそろって登場。中学校の同級生である彼らは、「大喧嘩の最中に美輪明宏を目撃したことで仲直りした幼馴染おじさんコンビ」でもあるが、井ノ原とダイアンが同じ49歳であることを受け、早速打ち解けた空気が流れ、津田のトークに井ノ原が共感する一幕もあった。
この年齢を迎えたからこその“漫才”に関するエピソードも。さらに、コントパートは、春日による新幹線でとあるハプニングに見舞われる「ショート動画でミーム化おじさん」だったが、若林から「ハマり役だね」との言葉も飛び出すほどの出来栄えだった。その後も、テレビ、SNS、若者との向き合い方など、多岐にわたるテーマで話が繰り広げられた。
オープニングでは、若林と井ノ原が#1の充実した収録を振り返る場面も。そんな中、#2は春日俊彰に加えて、ダイアンのユースケ（49）と津田篤宏（49）がコンビそろって登場。中学校の同級生である彼らは、「大喧嘩の最中に美輪明宏を目撃したことで仲直りした幼馴染おじさんコンビ」でもあるが、井ノ原とダイアンが同じ49歳であることを受け、早速打ち解けた空気が流れ、津田のトークに井ノ原が共感する一幕もあった。
この年齢を迎えたからこその“漫才”に関するエピソードも。さらに、コントパートは、春日による新幹線でとあるハプニングに見舞われる「ショート動画でミーム化おじさん」だったが、若林から「ハマり役だね」との言葉も飛び出すほどの出来栄えだった。その後も、テレビ、SNS、若者との向き合い方など、多岐にわたるテーマで話が繰り広げられた。