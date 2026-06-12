【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 1ー0 U-19ベネズエラ代表（日本時間6月11日／スタッド・ド・ボン・ランコントル）

【実際の映像】宇佐美も称賛！絶妙クロス→ドンピシャヘッド

U-19日本代表のFW浅田大翔（横浜F・マリノス）が頭で先制点を奪い、これが決勝点に。キャプテンが挙げた今大会3点目となる一撃にファンも歓喜の声を寄せた。

U-19日本代表は6月6日、モーリスレベロトーナメント（フランスで毎年開催されているアンダー世代の国際大会）のグループB第4戦でU-19ベネズエラ代表と対戦。キャプテンマークを巻いてピッチに立った浅田が、大会初戦以来となるゴールを決めてみせた。

日本がスコアを動かしたのは16分のことだ。中盤でMFエドワード真秀（RB大宮アルディージャ）がボールを回収すると一度、左のDF永井大義（ベガルタ仙台）へ。すると、背番号18は強烈な縦パスを繰り出し、左前方のMF小林志紋（サンフレッチェ広島）へとボールを送り届け、日本の攻撃はこれをスイッチに一気にゴール方向へと向かった。

小林のキープに対して、さらに外側からDF関徳晴（川崎フロンターレ）がオーバーラップしてパスを引き出すと、ペナルティエリア付近までボールを持ち運んで左足でクロス。日本は浅田、村上慶（横浜F・マリノス）、マギージェラニー蓮（RB大宮アルディージャ）の3人がゴール前に走り込んでいる中、中央でフリーの浅田がこれを完璧に捉えてみせた。

ABEMAで解説を務めたガンバ大阪の宇佐美貴史も思わず「完璧や」と絶賛。さらには永井が出した起点となる縦パスに対しても「これが良かった」と称賛の声を寄せた。また、ファンからも「ドンのピシャ！」「ふつうに強くね？」「浅田さすが」「マークうまく外した」「完璧！」「めっちゃ優しいクロスw」と、クロスを上げた関を含め、歓喜や興奮の声が集まった。

なお、試合はその後も日本が攻め込みながらも追加点が遠い展開に。後半には押し込まれる場面が続くと、ポゼッションでは相手が54%と試合を通して上回られながらも、シュート数では相手の6本に対して16本とチャンスメイク。それでもゴールネットを揺らすことができないまま、18歳の逸材、浅田の今大会3点目が決勝点となる形で日本が1―0で勝利を収めた。

4試合で2勝1分1敗の3位とした日本にとっては、グループBで2位につけるU-21ポルトガル代表の結果次第では順位が入れ替わり、3位決定戦へと進めるものの、望みは大きくない状況に。ひとまずの最終戦を終えた日本に対して、宇佐美は「サッカーの難しさが凝縮していたゲーム。何人かはすごく輝けていた。自分の好きなプレーを何シーンも見せてくれたので（今後の成長や対戦できることが）楽しみ」と選手たちを労っている。（ABEMA／モーリスレベロトーナメント）