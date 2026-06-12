日本サッカー協会は１２日、サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝が、けがのため離脱すると発表した。追加招集選手はＭＦ町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝。遠藤は自身のＳＮＳを更新し、今活動をもっての代表引退を表明した。２月に左足首を負傷して以降、主将の動向が注目されてきたが、本人、チームにとっても無念の結末となった。

◆時系列まとめ

２月１１日 所属クラブの試合中に左足を強くひねって負傷交代

２月２１日 森保監督が遠藤について「手術をするのか、しないのか、クラブが検討しているという情報はもらっている」と明らかにする。

３月１日 遠藤が日本で左足首の手術を受けたことを森保監督が明かす。「Ｗ杯に出るために（手術を受けた）ということは、本人もクラブもわれわれとしても認識し、共有している」

３月３１日 遠藤がイングランドとの国際親善試合をＭＦ南野拓実（モナコ）と視察。

４月８日 欧州視察から帰国後の森保監督が遠藤に言及。「もちろん早く、絶対戻ってきてほしい。けど、そういうプレッシャーをかけすぎると逆に壊してしまうかもしれない」と焦らせない姿勢を強調。

５月１５日 メンバー発表会見で３大会連続の選出。森保監督は「明確な復帰プランがある」と説明。

５月２６日 左足の負傷から復帰し、プレミアリーグ最終節でベンチ入り。出番はなかった。

５月２８日 国内合宿に合流。「前の２回より、主将として挑むＷ杯は特別な気持ちにはなる」と決意。

５月３１日 Ｗ杯壮行試合・アイスランド戦で先発し、復帰後初出場を果たす。だが、左足に違和感が発生し前半４５分で交代。遠藤は「個人的にはポジティブ。良くなっていくと思う」と強調。

６月２日 事前合宿の地・メキシコのモンテレイ入り。宿舎に入る際は足を引きずる。

６月３日〜５日 宿舎で別メニュー調整。

６月６日 練習場に初めて姿を見せるも、全体練習に合流せず。

６月７日 Ｕ−１９との練習試合を欠場。森保監督は「ドクターの報告ではＷ杯でプレー可能だと聞いています」と説明。

６月８日 ベースキャンプ地のナッシュビル入り。

６月１０日 全体練習に部分合流。取材ゾーンでは「（今日）しゃべろうと思ったが、明日」といい残し通過。

６月１１日 ケガの影響で代表から離脱＆自身のＳＮＳで代表引退を表明。