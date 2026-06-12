「ヨン様」のプライベートの様子が、シンガポールで目撃され、現地メディアに報じられた。

ドラマ「冬のソナタ」主演ペ・ヨンジュン（53）が、家族同伴で同国を訪れた様子を、中国語新聞では同国最大の聯合早報が8日、報じた。

韓国メディアのMKスポーツは、現地での報道をリポートした。「白髪交じりの長髪で、2人の子供を気にかける父親」の見出しで「『冬のソナタ』でアジアを席巻した俳優ペ・ヨンジュンが、白髪交じりの長髪で2人の子どもを抱える父親の姿で久しぶりに撮影された。シンガポール・チャンギ国際空港第4ターミナルで目撃された。公開された映像には、ぺ・ヨンジュンとパク・スジン夫人の2人と子どもたち、俳優のパク・シネ、チェ・テジュン夫婦の家族が一緒に移動する様子が映っていた」と報じた。

報道によると、ペ・ヨンジュンは帽子とマスクを着用し、リラックスした服装で空港に姿を現した。バックパックを背負いながらキャリーケースを引いており、帽子の下からは白髪交じりの長髪が見えた。歩きながら、子どもたちの世話をしている姿が目立った。

移動中、子供たちの位置を常に気にしていた。後ろからついてくる子どもたちを見回し、手を差し伸べて世話をする姿も捉えられた。元アイドルのパク・スジン夫人も子どもたちのそばで一緒に動いていたという。

今回の旅行にはパク・シネとチェ・テジュン夫婦も同行した。パク・スジンとパク・シネは、13年にドラマで共演した後、長年の親交を続けていると伝えられている。最近第2子の妊娠を報告したパク・シネは、カジュアルな服装で空港に現れ、チェ・テジュンはカートに息子を乗せて移動した。

ペ・ヨンジュンは15年にパク・スジンと結婚し、息子と娘の2人の子どもがいる。現在はハワイで生活していると伝えられている。MKスポーツは「久しぶりに捉えられた空港の様子の中で、ペ・ヨンジュンの手はずっと子供たちの方を向いていた」と、報じた。