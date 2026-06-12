「11年経つと貫禄が違います」



【写真】11年後… “ポテポテフォルム”の健康優良児に

そんなコメントが添えられた愛猫のビフォーアフター姿が、Xで人気を集めています。写っているのは、「Deco（デコ）」くん（11歳・男の子）。



1枚目は、子猫時代、生後3カ月でお迎えしたころの姿。きょとんとした表情に、丸みを帯びたおててがとてもキュートです。2枚目は、成長した現在の姿。ふっくらとたくましくなったことがわかりますが、その優しげな雰囲気は小さいころと変わらないように見えます。



この写真が公開されると、瞬く間に1.7万件超の“いいね”が集まり、「どちらも本当にかわいい」「まんまるとしましたね」「貫禄出てもかわいいとは、さすが猫」「どっちも違ってどっちもかわいい」など、ほっこりする声が寄せられています。



頼もしさのなかに、愛らしさの残る成猫に

飼い主のようめいさん（@X7jc7fX1vd5XSsW）によると、お迎え当時、Decoくんは体重1.3kg。「耳と手足がやけに大きくてアンバランスで、片手で抱けるほど小さく、踏んでしまわないかとひやひやしたのを覚えています」と振り返ります。



そんな小さくはかなげだったDecoくんは、現在、体重5.8kgに。これまで健康管理をしながら、しっかりとした骨格ともふもふの被毛をたずさえ、元気いっぱいの頼もしい姿へと成長してくれました。



「まるまるとした“ポテポテフォルム”。それがまたかわいらしくてたまりません」



また、変わったのは見た目だけではありません。「表情や仕草、鳴き声で、会話のように意思疎通ができるようになりました」と飼い主さんは話します。



女性には特別待遇！？ ユニークなDecoくん

ふだんのDecoくんは、基本的にとても穏やか。ただ、苦手なことと、興味津々になることがはっきりしているそうです。



「ビビリで慎重なとこもありますね。知らない人に対してや、病院など外出するのが苦手。固まったまま動かなくなってしまいます。ところが、女性の来客に対しては別。自分から近寄って『いらっしゃい』と愛嬌たっぷりにあいさつするんです。一体、どんな基準で態度を変えているのやら……と思わず笑ってしまいます」



そんなDecoくんのことを、「ツンとデレの二刀流」と飼い主さん。その魅力は尽きることがないようです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）