一番安いガソリンターボモデルの装備内容とは

トヨタは2026年6月3日、「ヴェルファイア」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、新たなボディカラーの追加や内装加飾の見直しなどが行われ、商品力の向上が図られています。

では、改良型ヴェルファイアのなかで最も手頃な価格のグレードは、どのような仕様なのでしょうか。

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トヨタの高級ミニバンとして、「アルファード」と「ヴェルファイア」の2車種がラインナップされています。

そのうちヴェルファイアは2008年に、2代目アルファードとともに初代モデルが登場しました。現行型は2023年6月に発売された3代目モデルです。

「快適な移動の幸せ」をコンセプトに開発された現行型は、プラットフォームを刷新し、快適性や乗り心地を大幅に向上させています。

パワートレインは、ガソリンターボ車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車（PHEV）の3種類を設定。ユーザーのニーズに応じた選択が可能です。

今回の一部改良では、全グレードに新色「ニュートラルブラック」を追加したほか、「Executive Lounge」グレードの内装加飾をブロンズスパッタリングで統一しました。

そんな進化を果たしたヴェルファイアのなかで、最も価格が安いグレードは「Z Premier（ターボガソリン車・2WD）」です。

エントリーモデルとはいえ、フラッグシップミニバンにふさわしい充実した装備を備えています。

ボディサイズは全長4995mm×全幅1850mm×全高1945mmで、ホイールベースは3000mmです。

エクステリアには随所に漆黒メッキパーツを採用。最上級グレードの「Executive Lounge」と比較すると、フロントグリルの塗装色やメッキ加飾に一部違いがあります。

足元には225／55R19サイズのタイヤと、ブラックスパッタリング塗装を施した19インチアルミホイールを装着。精悍な印象を演出しています。

ボディカラーは、新色となるニュートラルブラックのほか、プラチナホワイトパールマイカ、プレシャスメタルの3色を設定しています。

インテリアカラーはブラックまたはサンセットブラウンを用意し、シートにはプレミアムナッパ本革を採用しました。

室内は3列シート・7人乗りレイアウトで、2列目にはエグゼクティブパワーシートを標準装備。大型アームレストにはフタ付きカップホルダーや収納ポケットを備えています。

シートの前後スライドは手動式ですが、リクライニングやオットマンは電動操作に対応。さらにシートヒーターとベンチレーション機能も装備されています。

このほか、両側パワースライドドアやパワーバックドア、ムーンルーフも標準装備されており、快適性や利便性の高さも魅力です。

足回りには周波数感応型ショックアブソーバーを採用し、しなやかな乗り心地を実現。安全装備では、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を標準装備しています。

パワートレインには、最高出力279PS、最大トルク430Nmを発生する2.4リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載。トランスミッションは8速AT、駆動方式はFF（2WD）で、WLTCモード燃費は10.7km／Lを記録しています。

なお、価格（消費税込）は674万9600円です。一方、最上級グレードの「Executive Lounge（プラグインハイブリッド車・E-Four）」は1089万9900円で、両グレードの価格差は415万300円となっています。