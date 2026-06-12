【アップデートストライキ#1】若林×井ノ原“おじさん番組”始動！松岡昌宏＆春日俊彰とディープなトーク【独占カット】
オリジナルバラエティー「オードリー若林 in アップデートストライキ〜時代的に言いにくいおじさん芸能人のリアルな本音〜」の#1、きょう12日からDMM TVにて独占配信を開始。今や地上波バラエティーで見ない日はないオードリー若林正恭と井ノ原快彦が超強力なおじさんMCとしてタッグを組み前代未聞のおじさん番組が始動。オリコンニュースでは、収録レポートを交えながら各話について伝えていく。今回は#1を届ける。
【独占カット】初回は…松岡昌宏＆春日俊彰が登場
町中華を模したセットで2人がトークしていたところに、記念すべき第1回目のゲストとして、「後輩から兄貴と慕われる現場のリーダー的アニキ肌おじさん」こと松岡昌宏（49）と、「飴玉を溶かしてジュースにする節約術で財を成したドケチおじさん芸人」ことオードリー春日俊彰（47）が登場した。
松岡が「井ノ原が、人生で一番付き合いが長い」と交流の深さを明かすと、井ノ原も「よくケンカもしたし…」と当時をなつかしむ。芸能界を幼い頃より渡り歩いてきた2人だけに、芸能界の裏話が次々と飛び出し、じっくりとトークができる落ち着いた雰囲気で、配信ならではこそのエピソードも。ひとつのトークテーマに、それぞれが反応し、さまざまな化学反応が起こった。
コントーパートでは、ダイアン・津田篤宏（50）が長年懸命に働いてきたのに報われない「時代に素通りされたおじさん」を熱演。そのコントを受けての4人のトークは、さらに弾んでいく。年齢が近いこともあり、それぞれのカルチャーについての話も盛り上がった。いつまでも続けられるほどの熱量と化学反応で、充実感たっぷりの初回は幕をおろした。
町中華を模したセットで2人がトークしていたところに、記念すべき第1回目のゲストとして、「後輩から兄貴と慕われる現場のリーダー的アニキ肌おじさん」こと松岡昌宏（49）と、「飴玉を溶かしてジュースにする節約術で財を成したドケチおじさん芸人」ことオードリー春日俊彰（47）が登場した。
松岡が「井ノ原が、人生で一番付き合いが長い」と交流の深さを明かすと、井ノ原も「よくケンカもしたし…」と当時をなつかしむ。芸能界を幼い頃より渡り歩いてきた2人だけに、芸能界の裏話が次々と飛び出し、じっくりとトークができる落ち着いた雰囲気で、配信ならではこそのエピソードも。ひとつのトークテーマに、それぞれが反応し、さまざまな化学反応が起こった。
コントーパートでは、ダイアン・津田篤宏（50）が長年懸命に働いてきたのに報われない「時代に素通りされたおじさん」を熱演。そのコントを受けての4人のトークは、さらに弾んでいく。年齢が近いこともあり、それぞれのカルチャーについての話も盛り上がった。いつまでも続けられるほどの熱量と化学反応で、充実感たっぷりの初回は幕をおろした。