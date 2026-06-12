タレントの三上悠亜（32）が12日までに自身のインスタグラムを更新。チア人気No.1表彰式でピンクドレス姿を披露した。

「バスケの表彰式で台湾に行ってきました チアの人気投票1位をいただいてこのような素敵な表彰式にお呼ばれできてとても光栄です」と、今月に発表された台湾のチア人気投票で1位となり、同国プロバスケットボールリーグの年間アワードに招待されたことを報告。

ピンクのドレス姿で表彰式に臨んだショットをアップし「今季チアとしてバスケットボールに関わらせていただきシーズンを通して様々な景色を見せてもらいました なんといっても私が応援している @formosa_dreamers_officia の優勝を見届けられたこと。優勝したdreamersの姿は私も含めたくさんの方に勇気を与えたと思います」とつづった。そして、リーグや球団関係者、ファンらに感謝してみせた。

三上は、昨年12月に台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズのチアリーダー「フォルモサ・セクシー」へ加入した。

この投稿にフォロワーらからは、祝福とともに「凄く素敵」「勝利女神」「カワイイ」「綺麗」「可愛くて神」などの声が寄せられている。

三上は、SKE48の元メンバーで、現在はタレント活動のほか、インフルエンサーやアパレルブランド「ミストレアス（MISTREASS）」のプロデューサーなど多方面で活躍中。愛知県出身で、身長1メートル59、血液型はA。