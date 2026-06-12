沢尻エリカ、圧巻ビジュアルに反響続々 透明感あふれる美脚ショットも公開「何倍にも輝いてる」「特別感がある」
俳優の沢尻エリカ（40）が、アパレルブランド「EIMY ISTOIRE（エイミーイストワール）」の2026年サマーコレクションのビジュアルモデルとして登場し、その美貌とスタイルに反響が集まっている。
【動画】“自由に楽しめた” 沢尻エリカ メイキング＆インタビュー映像
ブランド公式インスタグラムでは、美脚が際立つスタイリングをはじめ、清楚なワンピース姿やデニムを着こなしたカットなどを公開。抜群のスタイルと存在感でブランドの世界観を表現している。
EIMY ISTOIREは、10周年を機にリブランディングを実施。「周りにどう見られるかより、自分らしくどう魅せるか。」をコンセプトに掲げており、圧倒的な存在感と繊細な美しさを兼ね備える沢尻が新たなブランドイメージを象徴する存在として起用された。
コメント欄には「やはりエリカ様〜ただでさえ可愛いお洋服たちが何倍にも輝いてます」「エリカ様の起用、ありがとうございます！」「沢尻エリカさんのスタイリングということで、普段とは違う特別感があってとても魅力的だと思いました」「エリカ様の着こなしステキです」「エリカ様最強に可愛い」などの声が続々と届いている。
【動画】“自由に楽しめた” 沢尻エリカ メイキング＆インタビュー映像
ブランド公式インスタグラムでは、美脚が際立つスタイリングをはじめ、清楚なワンピース姿やデニムを着こなしたカットなどを公開。抜群のスタイルと存在感でブランドの世界観を表現している。
コメント欄には「やはりエリカ様〜ただでさえ可愛いお洋服たちが何倍にも輝いてます」「エリカ様の起用、ありがとうございます！」「沢尻エリカさんのスタイリングということで、普段とは違う特別感があってとても魅力的だと思いました」「エリカ様の着こなしステキです」「エリカ様最強に可愛い」などの声が続々と届いている。