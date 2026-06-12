◇W杯北中米大会1次リーグA組 南アフリカ0―2メキシコ（2026年6月11日 メキシコ市）

過去最大48カ国参戦、史上初の3カ国共催となったサッカーW杯北中米大会が11日（日本時間12日）ついに開幕。注目の開幕戦は両チーム合わせ3人の退場者を出す“波乱の展開”のなか、南アフリカ（FIFAランク60位）が地元メキシコ（同14位）に0―2で敗戦。10年南アフリカ大会開幕戦以来の再戦を落とし、黒星発進となった。

南アフリカを率いるベルギー出身のヒューゴ・ブルース監督は試合後のインタビューで「レッドカードは2つとも納得のいかないものだ」と不満げ。後半4分にMFシトレ（トンデラ）、同39分には途中出場のMFズワネ（マメロディ・サンダウンズ）が一発退場を受けたこと嘆いた。

試合を振り返り「最初の20分間、開催国からのプレッシャーにさらされていた。選手たちはスペースを見つけることができなかったし、我々は少し焦っていた。ボールを失うべきではなかった場面で2度ミスを犯し、その代償を払わされた」とコメント。8万824人の観衆を記録した“完全アウェー”の雰囲気に呑まれたことを敗因に挙げた。

また、指揮官は74歳62日でメキシコとの開幕戦を迎え、W杯最年長監督に。従来の記録は2010年南アフリカ大会でギリシャを率いたドイツ出身のオットー・レーハーゲル監督が、アルゼンチンとの1次リーグ最終戦で残した71歳317日だった。だが、この後行われる韓国―チェコ戦で、チェコのミロスラフ・コウベク監督が74歳283日で記録を更新する見通しのため、ブルース監督の偉業は短時間の限定記録。さらに14日（日本時間15日）にはキュラソーの指揮を執るオランダ出身のディック・アドフォカート監督が78歳260日の新記録を樹立する見通しで、短期間に記録更新が続く異例の事態となりそうだ。