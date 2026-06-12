櫻井淳子、“初愛車”は約30年前のトヨタ“個性派トールワゴン” 実用的装備の数々に驚き「ええっ！私気付いてなかった！何それ!?」
俳優の櫻井淳子（53）が、13日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。自身の愛車と芸能人生を振り返る。
【最新番組カット】“ステーションワゴン愛”さく裂！番組に登場した櫻井淳子の愛車たち
櫻井が初めて手にした車は、1990年代を代表する名オフローダーの三菱『パジェロ』。某番組の賞品として獲得したものだったが、運転初心者には車体が大きすぎないかと父に相談すると「俺が『パジェロ』に乗るから、淳子には代わりに小さな車を買ってやる」と思わぬ提案が。
その父から買ってもらった本当の“初愛車”が2台目として番組に登場すると、おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）の2人は「なんて車？」「ちっちゃくて背が高い…なんだこれは？」とピンときていない様子。1997年に誕生したトヨタ『カローラ スパシオ』は、“私の部屋”をテーマに開発され、全高は高めだがコンパクトボディという“個性派トールワゴン”として人気を博した。
櫻井は「友人の旦那さんがトヨタに勤めていたので『何か良いのないかな、小さ目で』と聞いたら勧められた」と購入の理由を告白。小木は「（パジェロに比べて）すごい差額が出ますよね」と言うと、当時のパジェロとスパシオの価格を比較。矢作は「お父様にとって悪い話じゃなかった」と櫻井の父のやり手ぶりを粒だてる。
内装を見てみると、実用的な装備がたくさん。なかには、「ええっ！私気付いてなかった！何それ!?」と櫻井も気付いていなかった驚きの装備も実装されている。そして、試乗では櫻井の代表作のひとつである『ショムニ』の話で盛り上がる。
【最新番組カット】“ステーションワゴン愛”さく裂！番組に登場した櫻井淳子の愛車たち
櫻井が初めて手にした車は、1990年代を代表する名オフローダーの三菱『パジェロ』。某番組の賞品として獲得したものだったが、運転初心者には車体が大きすぎないかと父に相談すると「俺が『パジェロ』に乗るから、淳子には代わりに小さな車を買ってやる」と思わぬ提案が。
櫻井は「友人の旦那さんがトヨタに勤めていたので『何か良いのないかな、小さ目で』と聞いたら勧められた」と購入の理由を告白。小木は「（パジェロに比べて）すごい差額が出ますよね」と言うと、当時のパジェロとスパシオの価格を比較。矢作は「お父様にとって悪い話じゃなかった」と櫻井の父のやり手ぶりを粒だてる。
内装を見てみると、実用的な装備がたくさん。なかには、「ええっ！私気付いてなかった！何それ!?」と櫻井も気付いていなかった驚きの装備も実装されている。そして、試乗では櫻井の代表作のひとつである『ショムニ』の話で盛り上がる。